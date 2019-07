Erst heiss, jetzt kühl: 5 Tipps fürs Wohlbefinden

Es mag erstaunen, dass solche gesundheitlichen Beschwerden gerade jetzt auftreten. Denn eigentlich empfinden die meisten Menschen die tieferen Temperaturen als angenehmer als die brütende Hitze, die im Juni herrschte. Aber unser Körper ist nun mal keine Maschine, die sich nach Belieben ein- und ausschalten lässt. Er braucht eine gewisse Zeit, bis er sich auf die veränderten Wetterbedingungen einstellen kann. Fakt ist: Unser Klima spielt verrückt. Ständig werden neue Wetterekorde gebrochen, und dies in immer kürzeren Abständen.

Je stabiler der menschliche Kreislauf und je stärker das Immunsystem ist, desto einfacher gelingt diese Regulation. Allerdings werden die Anforderungen an unseren Organismus bezüglich der klimatischen Bedinungen nicht weniger. So warnten die australischen Autoren und Klimaschützer David Spratt und Ian Dunlop in einer aktuellen Studie, die sie für das Breakthrough National Centre for Climate Restoration erstellten, dass, wenn in der Klimapolitik keinerlei Fortschritte erzielt würden, im schlimmsten Fall bereits im Jahr 2055 das Leben in vielen Gebieten auf unserer Erde wegen der grossen Hitzeperioden unerträglich wird.

Es sind nicht nur die Weltmächte gefordert, dies zu verhindern. Auch wir selber sollten in kleinerem Rahmen die Verantwortung für unser Umfeld und die Umwelt übernehmen. Und diese Verantworung fängt bereits beim eigenen Körper an. Bei kleineren Beschwerden, die durch die Wetterwechsel ausgelöst werden, sollte das keine Hexerei sein. 5 Tipps, wie man die aktuellen Temperaturschwankungen besser übersteht:

1. Den Kreislauf aktivieren

Auch wenn Sie sich schlapp fühlen: wenn Sie in Faultierhaltung verharren, werden Sie sich mit der Zeit nur noch müder und antriebsloser fühlen. Bei niedrigem Blutdruck sollten Sie sich beim Aufstehen Zeit nehmen. Danach helfen eine Tasse Kaffee, ein grosses Glas Wasser mit einem Spritzer Zitronensaft oder ein Kräutertee, wach zu werden. Ein paar Gymnastikübungen bei offenem Fenster kurbeln der Kreislauf an, genauso wie eine Wechseldusche. Die angenehmen Temperaturen erleichtern ein sportliches Training, am besten an der frischen Luft. Individuelles Krafttraining kann dem Körper ebenfalls helfen, besser mit klimatischen Anforderungen umzugehen.

2. Das vegetative Nervenstystem stärken

Studien der Ludwig-Maximilians-Universität München bestätigen, dass sich bei der Wetterfühligkeit nicht nur die die Regulation der Körpertemperatur verändert, sondern auch das vegetative Nervensystem. Bei Frauen ist auch oft der Hormonhaushalt betroffen. Phytohormone sollen einen ausgleichenden Effekt auf diesen haben. Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Weizenkeimen und Kürbiskerne enthalten Lignane, die auch eine zellschützende Wirkung haben sollen.