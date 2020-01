Entspannt kochen und geniessen

Und so gehts:

Buttern Sie die Mulden einer Muffinblechform aus. Schneiden Sie geschälte rohe Kartoffeln in feine Scheiben. Hier ist es immer eine persönliche Abwägung ob es mehr Arbeit gibt, sie von Hand zu schneiden oder die Küchenmaschine dafür hervorzunehmen. Ich schneide lieber von Hand, das finde ich meditativ und ruhiger. Nun mischen Sie etwa 4 -5 dl Vollrahm mit 200 g geriebenem Parmesan, geriebener Muskatnussund 3 EL Dijonsenf. Mischen Sie die Kartoffelscheiben mit etwas Mehrsalz. Nun legen Sie die Karfoffelscheiben schichtenweise in die Muffinmulden und geben etwas Thymian oder gehackten Rosmarin dazwischen. Die Mulden mit der Rahmmischung auffüllen und am Schluss geriebenen Parmesan und je ein kleines Butterflöcklein darüber geben. Im 200 Grad heissen etwa 40 Minuten backen, bis die Kartoffeln und die Rahmmischung ineinander verschmelzen und die Kartoffeln schön gar sind.