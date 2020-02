Eine ganze Woche besser kochen

Würzen Sie die Lachstranchen mit Meersalz und Pfeffer. Braten Sie sie beidseitig in Olivenöl an und legen Sie sie zur Seite. Geben Sie etwas Butter in die gleiche Pfanne und dünsten Sie die Schalotte, den Knoblauch und die Petersilie darin an. Wenn diese duften und die Schalotte glasig ist, dann giessen Sie den Wein dazu und lassen diesen einköcheln. Geben Sie nun das Tomatenpüree dazu, vermischen und dann die getrockneten, in Streifen geschnittenen Tomtaten. Geben Sie etwas Bouillon oder Fischfond bei. Lassen Sie alles schön einköcheln und mischen Sie dann den Rahm unter. Geben Sie den Babyspinat bei und schliessen Sie für zwei, drei Minuten die Pfanne mit dem Deckel, damit der Spinat schneller zusammenfällt. Nun schmecken Sie die Sauce mit etwas Zitronensaft und Salz und Pfeffer ab legen den Lachs zurück und erwärmen den Lachs in der Sauce.