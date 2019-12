Ein Jahr Leben mit Magenbypass

Diese Liste liesse sich endlos fortsetzen. Veränderungsprozess sind nie isoliert, man nimmt nicht einfach nur ab. Das persönliche Umfeld kann sich wandeln, Lebensinhalte und berufliche Perspektiven können sich verändern und es gibt bei mir Tage, an denen ich mich selbst kaum mehr erkenne. Auch damit gilt es umzugehen in diesem Prozess.

Arbeit an der Selbstakzeptanz

Meine grösste Veränderung der letzten 12 Monate war sicher mein Umgang mit mir selbst. Die Person links auf dem Bild war geprägt von einem starken Selbsthass und mangelndem Selbstrespekt. Ich verurteilte mich pausenlos dafür, willenlos zu sein und gab mir selbst nicht viel positiven Zuspruch. Und natürlich ändern sich diese Vorgänge im Kopf auch nicht über Nacht durch eine Operation am Magen. Diese innere Arbeit am Mindset, an der Selbstakzeptanz und vor allem daran, dass man selber so viel mehr ist als nur die Kilos auf der Waage, fordert ebenfalls ganz schön heraus.

Für mich war im vergangenen Jahr die allerbeste Investition, mich in diesem Prozess von meinem Personal Trainer und Transformationscoach Steve Husistein begleiten zu lassen. Er unterstützte mich auf dem Weg die Rigi hoch und fing mich in manchen Momenten der Überforderung auf. Dabei wuchs auch ein neuer Wunsch in mir: Ich möchte als Coach selbst Menschen in solchen Veränderungsprozessen begleiten, sie in Bewegung bringen – körperlich wie mental. Auch das war eine Entwicklung, die ich mir vor einem Jahr niemals so hätte träumen lassen.

Alle meine gemachten Erfahrungen im Zusammenhang mit dieser Operation in einem Blogbeitrag zusammenzufassen, ist nicht leicht. Natürlich können in dieser Zwischenbilanz nie alle Aspekte einfliessen. Eine mir häufig gestellte Frage möchte ich zum Abschluss jedoch noch beantworten: Würde ich den gewählten Weg wieder einschlagen? Die Antwort ist ein klares Ja. Ich freue mich auf ein noch gesünderes, noch leichteres und vor allem noch erfüllteres Dasein – und darauf, was ich auf diesem Weg noch alles entdecken darf.

