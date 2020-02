Ein Bürohäuschen mitten in der Altstadt

Von Marianne Kohler (publiziert am Fri, 14 Feb 2020 04:00:57 +0000)

Innenarchitektur: Aeberliarchitekten

Mitten in der Zürcher Altstadt steht ein kleines, feines, weisses Häuschen. Mein Hündchen Miss C. und ich haben beim Vorbeispazieren schon oft reingeschaut und freuten uns, dass es noch so richtig hübsche Arbeitsorte gibt. Es ist das Architekturbüro von Daniela Aeberli und Ihrem Team.