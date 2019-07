Drei gesunde Sommerrezepte

Wassermelonen-Torte im Tuttifrutti-Schlagrahm-Mantel

Wassermelonen sind DER Sattmacher an heissen Sommertagen. Sie bestehen zu 95 Prozent aus Wasser, sind zuckerarm, schmecken dennoch süss und enthalten neben einer relativ grossen Portion Vitamin A auch reichlich Kalium, das für die Energieproduktion im Körper benötigt wird und an der Regulation des Wasser-Elektrolyt-Haushalts und des Gleichgewichts zwischen Säuren und Basen beteiligt ist. Die sonnengereiften Beeren liefern neben einem hohen Gehalt an Vitaminen, Mineralen und Ballaststoffen zur Förderung der Darmtätigkeit eine Vielzahl sekundärer Pflanzenstoffe, die antiviral, antioxidativ, entzündungshemmend und blutdruckregulierend wirken.

1 eisgekühlte Wassermelone

½ bis 1 l Schlagrahm (je nach Grösser der Melone)

1 Päckchen Vanillezucker

1 Päckchen Sahnesteif

Frische Beeren zum Dekorieren

eine Handvoll Mandelblättchen oder Schokoladenspäne

Mit einem grossen scharfen Messer Deckel und Boden der Wassermelone abschneiden. Melone auf ein Brett stellen und rundherum senkrecht von oben nach unten die Schale grosszügig entfernen, bis sich eine tortenähnliche Form ergibt, mit einem Tuch oder Haushaltpapier trocken tupfen. Den Rahm mit Vanillezucker und Sahnesteif sehr steif schlagen. In einer ca. 1cm dicken Schicht mit einem Spachtel gleichmässig über die Wassermelone streichen. Die Seiten der Torte mit Mandelblättchen oder Schokospänen dekorieren. Auf der Oberfläche die Früchte verteilen. Die Torte kann am Vortag zubereitet und im Kühlschrank aufbewahrt werden. Eisgekühlt servieren.

*Sandra Teuber ist Journalistin, Bloggerin und Beraterin für ganzheitliche Gesundheit und Ernährung. Sie lebt nicht vegetarisch oder vegan, isst aber bewusst wenig Fleisch und liebt es, immer wieder neue Rezepte auszuprobieren und zu kreieren. Mit ihrem Blog www.galupasvoice.com möchte sie Menschen dazu inspirieren, ein anderes Verständnis für die moderne, gesunde Küche zu entdecken.

