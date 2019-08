Drei Feriendomizile mit verzückendem Interieur

Selbstverständlich ist alles stilvoll: Die Innenarchitektur, die Wahl der Materialien und die Einrichtung. Hier flirtet ein ornamentaler alter Mosaikboden mit lebendig verputzten Betonmauern.

Die Studios sind clever eingerichtet und zeigen Ideen, die man gerne daheim nachmachen möchte. Die superlangen Patchworkvorhänge sind eine davon. Aufgrund der zusammengesetzten schwarzen und gemusterten Stoffstücke muss man auch nicht auf den Rapport und die Breite der Stoffe achten.

Diese Dachfenster sorgen für ganz viel Tageslicht, und auf der Dachterrasse können die Feriengäste chillen und die Aussicht geniessen.

Hier kann man die Studios mieten:Valetta Vintage

Webseite des Architekten:Chris Biffa

Waren Sie schon mal am Meer in England? Es ist anders als unser «gewohntes» Mittelmeer. Da stehen keine Liegestühle nummeriert in Reih und Glied, man trinkt auch keinen Aperitivo an der Bar. Aber es werden viele wunderschöne Geschichten aus Büchern geweckt. Hübsche bunte Boote stehen am Strand, es gibt Ebbe und Flut, Piers und einen fantastischen Strand, der zu stundenlangen Spaziergängen einlädt – und das nicht nur im Hochsommer. Danach geht man ins Pub und trinkt einen Tee oder ein Bier. Genau in einem solchen traditionellen Pub, in einem viktorianischen Haus im hübschen Küstenstädtchen Deal, ist seit Juni letzten Jahr ein entzückendes, typisch englisches Hotel entstanden. Es heisst The Rose und ist natürlich auch wunderschön eingerichtet.

Jedes der acht Gästezimmer ist individuell und wunderschön eingerichtet. Auf typisch englische, eklektische Art eben! Mit viel Farbe, edlen Textilien, liebevollen Details und grossen weichen luxuriösen Betten. Die Zimmerpreise liegen zwischen 90 und 170 Pfund inklusive Frühstück.

Das Restaurant flirtet stilmässig mit den Fünzigerjahren, wobei die originalen 50er-Holzpaneele hervorgeholt wurden. Bequeme Samtsessel, Retrostühle und runde Tische laden zum Verweilen ein – und zum Genuss dieser starken, süssen Tasse Tee. Am Sonntag wird in The Rose der englische «Sunday Roast» serviert. In England isst man nämlich am Sonntagmittag einen Braten oder ein Poulet aus dem Ofen mit viel Sauce und Gemüse.