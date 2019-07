Dinge hinter sich lassen

Von Nils Pickert (publiziert am Wed, 31 Jul 2019 03:00:22 +0000)

Ich weiss nicht, wann Sie das letzte Mal umgezogen sind und ob Sie daran im Vorfeld eher mit gestresster Besorgnis oder mit anschwellender Begeisterung gedacht haben. In meinem Fall steht in den nächsten Monaten mal wieder ein Umzug an und dieser Umstand macht mich ziemlich glücklich. Klar wird das auch anstrengend, kostspielig und überhaupt, aber zum einen hat die ganze Familie Lust darauf und zum anderen bietet es mir wieder einmal Anlass und Gelegenheit, mich von Dingen zu trennen. Von Möbeln, Kleidungsstücken, Geschirr, Spielen und Zimmerpflanzen. Aber auch von Unterlagen, Skizzen, Kontoauszügen und Kinderzeichnungen. Ja, ich gestehe hier und heute, dass ich mich gerne alsbald von den meisten der zahllosen Werke aus der lila Kritzelphase meiner jüngsten Tochter trenne. Eins, zwei Belegexemplare können bleiben, aber der Rest kommt weg. So wie viele andere Dinge auch.