Die besten Serien für Neueltern

Big Little Lies: Für Alleinerziehende und alle, die es werden wollen

Worum es geht: Um Supermoms und desperate housewives, die sich und ihre weitgehend

unbrauchbaren Männer in den Wahnsinn treiben. Bis einer tot ist. Die Kinder der vielen

verfeindeten Eltern aus Big Little Lies erweisen sich als Musterbeispiele an Umsicht und

Zurechnungsfähigkeit. Im Verlauf der Serie werden jedoch auch sie in zunehmend schmutzige

Intrigen hineingezogen.

Wer unbedingt einschalten sollte: Eltern, die sich schon mal auf ihre eigenen

Sorgerechtsstreitigkeiten vorbereiten wollen. Big Little Lies enthält nicht nur zahlreiche Profitipps

aus Gerichtssaal und Paartherapie, sondern warnt auch vor Alkohol- und Tablettenmischkonsum

am Steuer sowie regelmässig wechselnden Geschlechtspartnern. Was in der Theorie verführerisch

klingen mag, kann in der Praxis nämlich schnell dazu führen, dass die geliebten Kinder plötzlich bei

der ungeliebten Oma des Ex-Manns aufwachsen.

Andere Eltern: Für Familien ohne Kitaplatz

Worum es geht: Junge Eltern aus der Verliererstadt Köln suchen nach Sinn in ihrem Leben und

einer Lösung für die Betreuungsproblematik in deutschen Ballungsgebieten. Also gründen sie einen

Kinderladen. Im Stil einer Mockumentary erzählt Andere Eltern von Aufstieg und Fall dieser

Schnapsidee – und von den komplexbeladenen Existenzen jener Mütter und Väter, die daran

scheitern, sie in die Tat umzusetzen. Kinder kommen in der Serie dankenswerterweise nicht vor.

Wer unbedingt einschalten sollte: Werdende Eltern, die jetzt schon Angst vor der Kitaplatzsuche

haben. Andere Eltern führt ihnen eindringlich vor Augen, dass es Schlimmeres gibt, als mit den

eigenen Kindern zuhause zu bleiben. Gut, man muss vielleicht die eigene Karriere und jede Form

von autonomer Freizeitgestaltung aufgeben. Dafür bleiben einem Einladungen zu Masernpartys

erspart, endlose Diskussionen über die politisch korrekte Bezeichnung und Programmplanung eines

Laternenumzugs sowie Play-Dates mit zweisprachig aufgezogenen Kindern, die weder Deutsch

noch jenen chinesischen Dialekt verstehen, den ihre Eltern in sie reinzuprügeln versuchen.

The Marvelous Mrs. Maisel: Für Träumerinnen und Träumer

Worum es geht: Manhattan, Upper West Side, späte Fünfzigerjahre. Als die junge Mutter und

Hausfrau Miriam Maisel von ihrem Mann verlassen wird, stürzt sie sich in die Stand-up-Comedy-

Szene ihrer Heimatstadt und offenbart ungeahnte Talente für obszöne Witze und

Publikumsbeleidigungen. Wann immer es der Terminkalender erlaubt, lässt sich Miriam ausserdem

von ihrer Haushälterin über das Wohlbefinden ihrer beiden Kinder unterrichten.

Wer unbedingt einschalten sollte: Werdende Ersteltern, die glauben, dass sich nach der Geburt

ihres Kindes überhaupt nichts verändern wird. Mrs. Maisel erlaubt diesen hinreissend naiven

Frischlingen, ein paar letzte gemütliche Fernsehabende in ihrer Utopie aus Work-Life-Balance,

Tiefschlafphasen, anhaltender Selbstverwirklichung und regelmässigen Yogakursen zu verbringen.

Zuhause parkt Miriam, die natürlich immer blendend aussieht, ihre Kinder bei Grosseltern und

Nanny, im Cluburlaub bei einem eigens dafür engagierten Dauerbespasser. Kein Wunder also, dass

ihr die Comedy-Karriere auf dem zweiten Bildungsweg praktisch von selbst gelingt.

Better Things: Für Fortgeschrittene