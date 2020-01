Die 15 schönsten Schweizer Wohnzimmer

Kommen Sie in das Vier-Jahreszeiten-Haus der Familie Frei-Friedrich.

4 — Charme und Freundlichkeit in Luzern

Diese Homestory war ein Geburtstagsgeschenk von Daniel Hauri an seine Freundin Ana Simunovic. Die beiden waren damals erst kürzlich in die erste gemeinsame Wohnung gezogen, und Daniel fand, dass Ana diese so liebevoll und schön eingerichtet hat, dass sie eine Homestory auf Sweet Home wert ist. Das fanden wir auch und besuchten das Paar in seiner grosszügigen Altbauwohnung in Luzern.

Der farbenfrohen und persönlichen Wohnungseinrichtung sieht man an, dass sie mit Liebe entstanden ist. Das Paar ist jung, stand damals am Anfang eines Wohnlebens und hat mehr mit Fantasie und guter Recherche eingerichtet als mit grossem Budget. Das ist es auch, was uns an dieser Wohnung begeisterte. Die tollen, in freundlichem Gelb strahlenden Retrositzmöbel sind zum Beispiel nicht etwa superteure Designerstücke, sondern wurden von den beiden bei Micasa entdeckt. Die leichtfüssigen Metalltischchen, die ums Sofa herumtanzen, sind von Pfister. Dafür bringt der schön gemusterte Kelimteppich ein Stück Welt nach Hause. Er kommt aus Bosnien, wo Ana ihre Wurzeln hat. Eine kleine Geschichte haben natürlich auch die Wohnaccessoires, die die Einrichtung vervollkommnen. Die schicke Designerhängeleuchte etwa ist auch ein Micasa-Stück. Sie wurde aber von Ana mit Blattgold ausgelegt und bekam so ein warm leuchtendes und glamouröses Innenleben.

Besuchen Sie Ana Simunovic und Daniel Hauri in Ihrer Wohnung in Luzern.

5 — Kleines Glück in Zürich

Maison-Gassmann-Inhaberin Katja Hahnloser hat ihre Dreizimmer-Wohnung auf entspannt-moderne Art in einen freundlichen Rückzugsort verwandelt.

Die Wohnung befindet sich in einem Betonhaus aus den Sechzigerjahren und zeigt die schlichte, elegante Architektur dieser Zeit. Diese bietet Wohnlichkeit, Helligkeit und Grosszügigkeit auf beschränktem Raum. Alle drei Zimmer lassen sich mit Schiebetüren öffnen und schliessen. So ist Privatsphäre möglich, und man kann einen grossen, offenen Raum kreieren. Die junge Modefrau lässt in ihrer Wohnung Modernität, Eleganz und Ruhe verschmelzen. Entstanden ist ein entspannter, junger, urbaner Wohnstil mit einer grosszügigen Dosis Behaglichkeit. Einzeln platzierte Designstücke spielen nicht die Hauptrolle, sondern sind Teil eines unkomplizierten Zusammenspiels. Vor dem Cheminée, welches typisch für die Sixties in einer Sichtbetonmauer steckt, befindet sich ein dunkelgraues Sitzsofa mit unterschiedlich gemusterten Kissen. Dahinter hängt ein Foto von einem Maison-Gassmann-Modeshooting.

Schauen Sie rein, in die Wohnung von Katja Hahnloser.

6 — Moderne Gemütlichkeit auf der Forch

Barbara Hinder, die Frau hinter dem renommierten Zürcher Einrichtungsgeschäft Artiana, wohnt mit ihrem Mann Philipp und den drei Kindern Louise, Olivia und Marlon in einem Haus aus den 60er-Jahren auf der Forch, das auf eine schlichte Art einen gewissen Hollywoodcharme ausstrahlt. Selbstverständlich hat sie es stilvoll, elegant und in dem unverkennbaren Artiana-Stil eingerichtet.