Die 10 besten Rezepte für Hackfleisch

Geben Sie das gerüstete Gemüse, also Peperoni, Sellerie, Rüebli, Zwiebeln und Knoblauch in eine Küchenmaschine und hacken Sie sie fein. Geben Sie Olivenöl in eine Gusseisenpfanne und dünsten Sie das Gemüse an, nach etwa 10 Minuten das Fleisch beigeben und rundum anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen, den Zucker beigeben und nochmals einige Minuten dünsten. Das Ketchup einrühren, die Worcestersauce und den Essig beigeben, gut durchmischen und 5 Minuten köcheln, die gehackten Tomaten beigeben, zudecken und 1 Stunde köcheln. Hamburgerbrötchen im Backofen wärmen, in die Hälfte schneiden und mit dem Hackfleisch füllen. Mit Essiggurken und Ofenfrites oder Pommes Chips servieren.