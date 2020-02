Bremsen Kinder die Zukunft der Mobilität?

Das mag für Autos zutreffen und für die meisten erwachsenen Menschen, die auf dem Velo oder zu Fuss unterwegs sind. Sie sind einigermassen berechenbar, richtungsträge und wissen, wie sie sich verhalten müssen, um sich nicht zu gefährden.

Vielleicht haben Sie im Zusammenhang autonomer Mobilität schon von den verschiedenen Varianten von Trolley-Problemen gehört. Philosophische Experimente, bei denen ein computergesteuertes Auto entscheiden muss, wen es bei einem nicht mehr vermeidbaren Unfall opfert: Seine Insassen oder unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Vergessen Sie solche Gedankenspiele, sie sind nicht praxisrelevant.

Kinder – die unberechenbaren Vektoren

Sehr relevant dürften aber Kinder sein. Sie lassen sich nämlich kaum nur als Vektoren betrachten – das wissen alle, die jemals zum Schulbeginn oder Schulende durch ein Dorf gefahren sind.

Stellen Sie sich die folgende alltägliche Situation vor: Joël (5), Lea-Marihuana (6) und Maximilian-Jason (7) gehen auf dem Heimweg von der Schule einer Hauptstrasse entlang. Sie spielen vergnügt und haben einen Ball dabei. Das Trottoir ist schmal.

Wir fahren normalerweise nicht so neben Kindern vorbei, dass wir für jedes theoretisch mögliche Ereignis bremsen könnten. Lea-Marihuana stolpert zur Strasse hin, Joël fällt der Ball aus der Hand und er will ihn sofort wieder aufheben oder Maximilian-Jason schubst Joël. Ähnliche Gefahren gelten für Kinder auf dem Velo oder dem Trottinett. Das sind Szenarien, die wir als Eltern fürchten. Denn wir wissen: Auf solche Szenarien sind Autofahrer*innen nicht vorbereitet. Es kommt zum Unfall.

Doch das stimmt nicht ganz. Während wir am Steuer eines Fahrzeugs nicht alle Möglichkeiten antizipieren, so schätzen wir die Situation doch ein: Was machen die Kinder? Achten sie auf den Verkehr? Kann ich mit 50 vorbeifahren? Muss ich verlangsamen oder den Abstand zum Trottoir vergrössern? Wir «berechnen» intuitiv und in Sekundenschnelle ein Risiko, an das wir unser Fahrverhalten anpassen. Der Mensch schätzt das Verhalten anderer Menschen relativ verlässlich ein. Kein Computer wird das in den nächsten Jahren ähnlich gut können.

Deshalb glaube ich, Kinder werden eine harte Prüfung für das autonome Fahren. Man sagt zwar, der Computer müsse nicht perfekt sicher fahren, nur sicherer als der Mensch. Wenn der Computer insgesamt weniger Menschenleben gefährdet, dann wird der Regulator ihn bewilligen. Das ist im Prinzip richtig, der Utilitarismus lässt grüssen.