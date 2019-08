Best of: Zeit für ein Zuhause-Projekt

Auf dem Bild oben links sehen Sie eine coole Idee von VT Wonen: Einfache Holzstühle werden mit ungewöhnlich eingesetzter Farbe funky, poppig und brandneu. Der elegant-gemütliche Duschvorhang auf dem Bild rechts kommt aus einer Kollektion von Urban Outfitters. Er zeigt auch, wie man einem bestehenden, langweiligen Vorhang mit Pompon-Bändern auf die Sprünge helfen kann.

Zotteln

Pompons und Zotteln sind nicht dasselbe, die fröhlichen Dekorationen werden aber beide mit Wolle oder Garn gemacht. Fädeln Sie verschiedene Zotteln auf und machen mit den Zottelfäden einen Vorhang. Sie können mit Zotteln oder Pompons auch Decken, Taschen oder Schlüsselanhänger schmücken. (Bild über: Design Sponge)

Gemälde

Sind Ihre Wände zu leer, zu weiss, zu unpersönlich? Da helfen Bilder. Doch das mit den Bildern kann man nicht so einfach mit einer Shoppingtour erledigen. Kunst begegnet uns, Bilder sind keine Wohnaccessoires. Eine tolle Zwischenlösung ist auf diesem Bild von Anthropologie zu sehen. Es geht hier zwar um die Möbel, die Lampen und die Wohnaccessoires, doch das handgemalte Bild an der Wand macht Lust, den Pinsel in die Hand zu nehmen und sein Talent auf ein grosses Stück Papier zu bringen. Eine solche Malübung kann für eine Weile eine Wand beleben. Vielleicht kommt dann doch einmal ein tolles Bild, ein Wandbehang oder eine neue Farbe an die Wand.

Fransen

Wir schreiben die Zwanzigerjahre, Sie sind schön, reich, ein Stummfilmstar, eine Muse. Ihr Badezimmer ist luxuriös und hat edle Tücher mit langen Fransen. – Ja, klar, das klingt wie in einer dieser Sonntagabend-TV-Serien, aber diese tun uns ja manchmal ebenso gut wie luxuriöse Tücher mit langen Fransen. Mit ein wenig Zeit und Geduld können Sie solch edle Tücher selbst machen. (Bild über: Joy of nesting)

Landkarten

Fantasiereisen sind immer anregend. Lindern Sie Ihr Fernweh mit dieser charmanten Idee. Dafür tapezieren Sie eine Wand mit Landkarten. (Bild über: Salad Eyes)

Mehr Ideen mit Landkarten finden Sie in der Sweet-Home-Geschichte Wohnen im Land der Karten.

Jeansdecke

Aus Jeans kann man herauswachsen und ihnen danach ein zweites Leben geben. Trennen Sie sie auf, waschen Sie die Stoffteile, und bügeln Sie sie in noch leicht feuchtem Zustand glatt. Dann schneiden Sie sie in Stücke und nähen sie mit schönen Jeansnähten zusammen zu einer grossen Decke. (Bild: The Society Inc.)