Besonders ist nicht besser

Worum es mir hier geht, macht eine legendäre kanadische Studie deutlich, die ungefähr zum gleichen Zeitpunkt erschien, als meine Tochter eingeschult wurde. Damals wurden knapp 400 Männer und Frauen zu ihrem Fahrverhalten und ihrer diesbezüglichen Selbsteinschätzung befragt. Ausnahmslos alle hielten sich für überdurchschnittlich gut am Steuer.

Wer ist der Durchschnitt?

Aber wenn alle über dem Durchschnitt liegen, wer ist dann der Durchschnitt? Wenn alle sich für «besser» halten, was ist dann mit «gut» oder «okay» oder «eher schlecht»? Mir scheint, dass wir als Gesellschaft das «besonders Bessere» immer mehr fetischisieren und Genügsamkeit und Zufriedenheit dabei ins Hintertreffen geraten. Deswegen stehen Menschen in langen Schlangen vor Felszungen an, um wie alle anderen auch das perfekte, einmalige Instagramfoto zu schiessen.

The social media queue pic.twitter.com/hRj6kBXypS — Lukas Stefanko (@LukasStefanko) 25. November 2018

Oder sie lassen sich wie hunderte vor ihnen von einheimischen Sherpas auf den Mount Everest hinaufschleifen, um anschliessend von der Einmaligkeit der Bergbesteigung zu berichten.

In all der Sehnsucht nach dem angeblich Besonderen, ist es heute nicht mehr ungewöhnlich, ein Buch wie «1000 Places To See Before You Die» auf dem Nachttisch haben, sondern eher sich zu fragen: warum eigentlich? Kommt am Ende des Lebens etwa ein Kontrolleur, der abstempelt, wo wir überall gewesen sind und uns dafür benotet?

Ich fürchte, viele von uns warten für sich oder die eigenen Kinder so sehr auf den Brief aus Hogwarts, dass sie sich damit dem Appetit am Gewöhnlichen verderben. Und damit an dem, was das Leben zum grössten Teil ausmacht. Das wünsche ich niemandem. Am wenigsten meinen Kindern.

