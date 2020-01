8 Budgetgerichte

Und so gehts:

Kochen Sie eine Gemüsebouillon, schneiden Sie Fenchel in Streifen, schneiden Sie einen halben Peperoncino, und zerdrücken Sie 1–2 Knoblauchzehen. Geben Sie reichlich Olivenöl in eine tiefe Bratpfanne, dünsten Sie den Fenchel mit dem Peperoncino und dem Knoblauch an, und geben Sie dann den Risottoreis dazu. Löschen Sie mit ein wenig trockenem Weisswein ab, und giessen Sie dann nach und nach die Bouillon in den Risotto, bis dieses fertig gekocht ist. 5 Minuten vor Schluss braten Sie in Butter pro Person je ein Spiegelei. Rühren Sie geriebenen Parmesan in den fertig gekochten Risotto, servieren Sie es mit einem Ei pro Portion, und giessen Sie ein wenig von der Butter darüber.