7 Köstlichkeiten für Ferientage

Schneiden Sie die Vanillestängel längs entzwei und kratzen Sie die Vanillesamen heraus. Giessen Sie die Milch und den Rahm in eine Pfanne und geben Sie die Vanillestängel und die ausgekratzen Samen in die Milch, ebenso den Vanillezucker. Kochen Sie alles auf und lassen Sie es 10 Minuten sanft köcheln. Stellen Sie die warme Vanillemilch zur Seite und lassen Sie sie nochmals 10 Minuten ziehen. Nehmen Sie die Stängel danach heraus und geben Sie 1 Esslöffel Butter dazu. In der Zwischenzeit verquirlen Sie die Eier, mischen Sie den Puderzucker und das Maizena dazu, vermischen alles gut und giessen unter ständigem Rühren die Vanillemischung dazu. Dann weiter rühren und alles langsam aufkochen, kurz vor dem Siedepunkt vom Herd nehmen und immer weiter rühren. In eine Schüssel absieben und kühlstellen. Wenn Sie eine Plastikfolie auf die Creme legen, verhindern Sie die Hautbildung. Schneiden Sie Erdbeeren in Viertel und geben Sie ein wenig Puderzucker darüber. Die Vanillecreme mit den Erdbeeren und nach Wunsch mit Schlagrahm servieren.