50 und plötzlich Pölsterchen?

Fakt ist: Viele Menschen nehmen mit dem Älterwerden an Gewicht zu. Und dies bei gleichbleibender körperlicher Aktivität und bei unveränderter Ernährung. Ein Forschungsprojekt in Schweden hat sich der Frage angenommen, warum das so ist.

Der Körper speichert Fett in sogenannten Fettzellen. Dieses gespeicherte Fett wird laufend abgebaut und durch neues ersetzt. Um herauszufinden, wie sich dieser Fettstoffwechsel verändert, haben Wissenschaftler am Karolinska-Institut, einer der grössten und renommiertesten medizinischen Universitäten Europas, bei 54 Männern und Frauen über einen Zeitraum von durchschnittlich 13 Jahren die Fettzellen untersucht. «In dieser Zeit zeigten alle Probanden, unabhängig davon, ob sie zugenommen oder abgenommen haben, einen Rückgang des Lipidumsatzes im Fettgewebe, also der Rate, mit der Lipid (Fett) in den Fettzellen angebaut und neu gespeichert wird», fasst das schwedische Institut die Resultate der im Fachmagazin «Nature Medicine» veröffentlichten Studie zusammen. Diejenigen, die diesen Effekt nicht durch weniger Kalorien kompensiert haben, nahmen durchschnittlich um 20 Prozent zu, heisst es weiter in der Zusammenfassung der schwedischen Universität.

«Die Ergebnisse zeigen zum ersten Mal, dass Prozesse in unserem Fettgewerbe Veränderungen des Körpergewichts während des Alterns unabhängig von anderen Faktoren regulieren», wird Peter Arner, Professor an der Medizinischen Fakultät am Karolinska-Institut in Huddinge und einer der Hauptautoren der Studie, zitiert. «Das könnte neue Wege eröffnen, um Fettleibigkeit zu behandeln.»

Diese Studie könne nur eine Hypothese liefern, aber nicht verlässliche Aussagen, zitiert die Deutsche Presse-Agentur (dpa) dazu den Altersmediziner Helmut Frohnhofen: «Die Ergebnisse der Studie sind ein interessanter Hinweis, aber es geht hier um recht wenige Probanden.» Übergewicht sei grundsätzlich nicht biologisch bedingt, führt der Abteilungsarzt am Alfried Krupp Krankenhaus in Essen weiter aus: «Da spielen viele Faktoren eine Rolle, das ist zu Teil genetisch, zum Teil verhaltensabhängig.»

Drei Mahlzeiten täglich– und nichts dazwischen

Was auch immer die individuellen Ursachen sind: Was können wir dagegen tun, im Alter quasi automatisch Kilo um Kilo zuzulegen? Die schwedischen Forscher weisen auf frühere Studien hin, die gezeigt haben, dass der Stoffwechsel im Fettgewebe durch vermehrtes Trainieren beschleunigt werden kann. Wenn ältere Menschen in sportlichen Aktivitäten eingeschränkt seien, lasse sich «das Gewicht am besten über die Ernährung beeinflussen», sagt der Essener Arzt Frohnhofen.