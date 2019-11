15 Schweizer Schlafzimmergeschichten

In der oberen Etage befinden sich die Schlafzimmer und ein grosses Bad. Das Elternschlafzimmer mit eigenem kleinen Balkon könnte meiner Meinung nach auch in Paris stehen. Das freundliche Schlafzimmer strahlt Entspanntheit aus und auch ein gewisses Feriengefühl. Die dunkelgrauen Wände verleihen ihm viel Eleganz.

Entdecken Sie das Zuhause vonSusanne Wadsack und Sven Götti.

9 — Pinterest – Hero

Dieses Bild aus den Sweet Homestories wurde am meisten auf Pinterest geteilt. Kein Wunder, zeigt es doch ein ausserodentlich hübsches und charmantes Schlafzimmer. Es gehört in die Wohnung von Barbara Gehri, die mit Ihrer Affinität zum Einrichten ihrem Zuhause viel Wärme, Persönlichkeit und ein bisschen französischen Chic verliehen hat. Ihr individueller Einrichtungsstil und ihre vielen Ideen inspirieren und machen Lust zum Wohnen.

Beim Blick ins Schlafzimmer fällt erst mal der wunderschöne schwarz-weisse Bettüberwurf auf. Diesen hat die Einrichtungsbegeisterte in Paris gefunden. «Er ist zwar indisch und in einer aufwendigen Appliqué-Technik gearbeitet, aber in Indien habe ich nie solch schöne Stücke entdeckt. Er ist auf jeden Fall eine Investition, die sich gelohnt hat», so Barbara. Die Wand am Kopfende des Bettes ist in einem warmen Grauton gestrichen und die Ecke neben dem Bett wieder als interessante Patchwork-Bilderwand gestaltet.

Entdecken Sie das Zuhause von Barbara Gehri.

10 — Slow Living

Slow Living ist für das kreativ tätige Paar Marisa und Gigi Burn das wichtigste Thema – zu Hause und im Beruf. Bei vielen ihrer spannenden Projekten spielt nicht der Konsum die Hauptrolle, sondern die Kreativität, das Zusammensein und ein gemeinsam empfundenes Lebensgefühl. Und natürlich sind auch die Freude und das Interesse an Schönem, Neuem und Nachhaltigem von grosser Bedeutung. Das leben die beiden in ihrer Wohnung mitten in Zürich aus.

«Eigentlich wäre es schön, wenn in einem grossen Schlafzimmer bloss das Bett stehen würde», verrät Marisa ihre Wohnfantasie. Sie hat es nicht ganz geschafft, aber das Schlafzimmer ist ziemlich leer und strahlt besonders viel Ruhe und Grosszügigkeit aus. Es befindet sich auch im grössten Raum der Wohnung. Über dem Bett hängt eine Kalligrafie von Marisa Burns. Mit Kalligrafie befasst sie sich als Künstlerin schon längere Zeit ganz intensiv.