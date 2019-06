12 Einrichtungstipps für ein perfektes Wohnzimmer

2 — Schaffen Sie Leichtigkeit

Bei wenig Platz helfen Stühle oder leichte Sessel, die zu den Sofas gestellt werden. Wer gerne Leichtigkeit in den Wohnraum bring, der schafft das mit Sesseln oder Stühlen ohne Polster. Andere Leichtmacher sind Korbmöbel. Da hat es momentan nicht nur schöne geflochtene Sessel, auch Schränke und andere Möbel zeigen vermehrtGeflechte. (Bild über: Etre mieux)

Statt überladenem Bücherregal oder konventionellem Sideboard kann ein solcher Schrank, wie das elegante Modell von HK Living, für Leichtigkeit im Wohnbereich sorgen.

3 — Integrieren Sie Kultur

Bücher und Bilder gehören in einen Wohnraum. Ich war schon in vielen Wohnungen, da fehlten Bücher komplett. Und meiner Meinung tut das der Wohnlichkeit nicht gut. Ein Haus, ein Raum, ein Leben brauchen Kultur. Bücher und Bilder regen an zu verweilen. Sie erweitern den Horizont und öffnen so die Wohnung und das Alltagsleben in eine andere Dimension. (Bild über: Caroline Flindt)

4 — Machen Sie das besten aus dem gegebenen Platz

Lassen Sie sich nie entmutigen. Auch in kleinen Zimmern kann viel Wohnlichkeit entstehen. Es ist sogar einfacher als in riesigen Räumen. Das Gefühl zusammenzurücken vermittelt bereits Wohnlichkeit. Das kennen Sie bestimmt auch von Hotelzimmern oder kleinen Bistros. Denken Sie beim Einrichten eines kleinen Wohnzimmers gleich wie bei einem grossen. Entscheiden Sie sich einfach für kleinere Möbel und stellen Sie Minisessel und Stühle zum Sofa. (Bild über: The Nordroom)

5 — Spielen Sie mit Höhen und Tiefen

Oft findet in Räumen alles auf einer ähnlichen Ebene statt. Das Sofa, das Sideboard, die Beistelltische und gar Esstisch und Stühle sind alle fast gleich hoch. Dazu kommt, dass viele Menschen auf Vorhänge, Teppiche und Farben verzichten. Als Resultat nimmt man einfach einen Raum mit Möbeln wahr – ohne Wohnlichkeit, ohne Persönlichkeit und meist ohne Charme. Spielen Sie mit unterschiedlichen Dimensionen und Höhen. Lowbaords, Wandregale und Schränke sind da gute Ideen. (Bild über: Useful Homedecor)

6 — Mischen Sie Farbe unter

Wecken Sie allzu Beiges, Graues und Monotones mit Farbakzenten auf. Farben machen nicht nur alles freundlicher, sie strahlen gar Lebensfreude aus. (Bild über: Apartment Modelle Club)

7 — Finden Sie Platz für den Rückzug

Wohnen bedeutet nicht, dass man immer alles zusammen machen möchte. Rückzugsgebiete sind in jedem Raum wichtige Orte, auch im Wohnzimmer. Selbst wenn Sie alleine leben, haben Sie Gäste oder möchten nicht immer auf dem gleichen Sofa lesen, ruhen und verweilen. Lesesessel, Tagesliegen, Recamieren aber auch kleine Tischchen mit Stühlen sind perfekte Orte, die einem Wohnzimmer und dem Wohnverhalten darin gut tun. (Bild über: Domino)

8 — Lassen Sie Wärme einziehen

Ich habe bereits erwähnt, dass ich in vielen Wohnungen einfach nur Möbel antreffe. Möbel alleine machen keine Einrichtung aus und schaffen es nicht, dass die Wohnung zum echten Zuhause wird. Vorhänge, Textilien allgemein sind wichtige Warmmacher, vermitteln Gefühl und Sinnlichkeit. Auch die Wahl von unterschiedlichen Materialien, Einzelstücken mit interessanten Formen und die Freude an der Schönheit helfen zum Wohnglück. Vergessen Sie auch nie, der Natur im Wohnzimmer Platz zu geben – gemeint sind Pflanzen und Blumen, aber auch Holz, Steine, Zweige, Fruchtschalen, Muscheln und so weiter. Hier auf diesem Beispiel vom Blog Lobster and Swan ist die Gruppe von Riesenpflanze, Hocker, Beistelltisch und Keramik wunderschön. Auch die eleganten Leinenvorhänge zeigen, dass Textilien einem Raum die Strenge nehmen. Felle auf dem Boden hingegen sind nicht chic! Wählen Sie lieber edle Teppiche.

9 — Geben Sie Ihren Möbeln eine Bühne

Teppiche geben den Möbeln eine Bühne, halten sie zusammen und sorgen für Farbe und Sinnlichkeit. Sie dämpfen auch die Geräusche. In teppichlosen Wohnzimmern ist es oft schwierig Unterhaltungen zu führen, da es hallt. Und eben, ohne Teppiche stehen die Möbel meist einfach nur da, ein wenig verloren, nach praktischen Bedürfnissen platziert und meist eher lieblos, wie in einem Showroom. (Bild über: home FTH)

10 — Versuchen Sie es mit Nebensächlichkeit

Unterhaltung gehört zum Wohnleben. Und dafür haben wir viele Dinge, die einen Platz im Raum brauchen. Dazu gehören Bildschirme, eine kleine Bar oder Anrichte oder Musik. Denken Sie dabei an meinen Cinderella-Trick: Das Schöne zeigen und das weniger attraktive verschwinden lassen – zumindest optisch. Bildschirme tarnen Sie zum Beispiel gut mit Bildern, Musikanlagen haben am besten ein für Sie zugeschnittenes Regal oder Kleinmöbel, bei dem man die Kabel diskret durch Rückwände ziehen kann. Eine Hausbar bekommt einen zufällige Platz und steht nie im Zentrum. (Bild über: Coco Lapine Design)

11 — Sorgen Sie für eine angenehme Umgebung

Ich erwähne es immer wieder: Sitzmöbel brauchen Begleiter. Denken Sie dabei einfach an Ihre Bedürfnisse. Am besten setzen Sie sich einfach mal aufs Sofa mit einem Buch, einem Getränk und etwas zum Knabbern aufs Sofa. Dabei merken Sie genau, wo Sie am liebsten die Dinge abstellen und wo genau Sie Licht brauchen. Das ist dann Ihr Plan um Beistelltische und Leuchten zu platzieren. Damit ist es aber noch nicht getan. Sorgen Sie auch für Sinnlichkeit mit der Wahl der Materialen. Teppiche, Kissen und Decken sind dabei von grosser Bedeutung. Dann kommt noch die optische Wohnlichkeit. Treten Sie einige Schritte zurück und schauen Sie sich Ihr Wohnzimmer an. Dabei entdecken Sie vielleicht leere, unfreundliche Ecken oder Wände, langweilige Dimensionen, wie etwa, dass alles auf der gleichen Höhe ist, oder Farblosigkeit, die Sie stören. (Bild über: Découvrir l’endroit du décor)

12 — Kombinieren Sie alt und neu

Jeder Wohnung und Einrichtung tun persönliche Stücke und das Mischen von Stilen und Elementen gut. Besonders im Wohnzimmer, wo man sich am meisten aufhält und auch Gäste empfängt. Geben Sie Altem einen Platz zwischen neuen Möbeln. Wenn Sie sich vorwiegend antik einrichten, frischen Sie mit modernen, klaren Einzelstücken auf. Denken Sie immer daran, dass es beim Einrichten darum geht, ein Zuhause zu schaffen, keinen Prestige-Showraum für andere, aber auch kein Museum, dem das echte Leben fehlt. (Bild über: The Nordroom)

Credits:

Bilder über Blogs und Magazine:The Nordroom, Découvrir l’endroit du décor, Coco Lapine Design, home FTH, Lobster and Swan, Domino, Apartment Modelle Club, Useful Homedecor, Etre mieux, Caroline Flindt

Shops und Kollektionen:HK Living

