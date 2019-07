10 Dinge, die Sie diesen Sommer unbedingt noch tun sollten

2 — Einen Pfirsich über dem Spülbecken essen

Wer wie ich saftige Pfirsiche oder süsse Wassermelonen über alles liebt, isst sie bestimmt auch am liebsten direkt nach dem Einkauf über dem Spülbecken und lässt es dabei so herrlich tropfen. Eine Sommerfreude, die man sich nicht entgehen lassen darf. (Bild über: Instagram)

Die übrige Pfirsiche kommen auf den Grill. Früchte auf dem Grill schmecken fantastisch als ganz besonderes und einfaches Dessert. Träufeln Sie während des Grillieren noch ein bisschen Honig darüber. Servieren Sie die warmen, gemacksstarken Pfirsiche mit Vanilleglacé oder noch besser mit Sauerrahmglacé. (Bild über: What’s Gaby Cooking)

3 — Abendessen im Badekleid

Das schönste Sommerkleid ist das Badekleid. Schön genug um mindestens einmal darin fein zu dinieren. Nicht gerade im Restaurant, aber zu Hause, im Garten oder am Strand. (Bild über: Pinterest)

4 — Draussen feiern

Ob Sie nun zu Hause sind oder in den Ferien, draussen feiern kann man jetzt gerade wunderbar. Es ist heiss, und die Sonnentage reihen ich aneinander wie Perlen an einer Kette. Es braucht nicht viel um unkompliziert mit Freunden, Nachbarn und Familie ein spontanes kleines Fest zu organisieren. Einen vollen Kühlschrank, Stühle, Decken, und wenns länger geht ein paar Lampions. (Bild über: Pinterest)

5 — Einen Cocktail im 80ties-Stil stylen

Die Cocktails sind slick geworden, chic und elegant. Man trinkt Brambles, macht ein Trara um die perfekten Zutaten eines Negroni, mixt mit Foodzutaten wie Pilzen, Gurken, Randen oder Speck oder mischt Rosenwasser und Kurkuma bei. Entspannen Sie in den Ferien und mixen und stylen Sie gute alte Cocktails aus den Achtzigern. Dazu gehören Pina Colada, Screwdriver und natürlich ganz viel Deko wie Schirmchen, Cocktailkirschen, Blüten und Fruchtstückchen. (Bild über: The Spruce Eats)

6 — Ein Kochbuch lesen

Sommerferien bedeuten auch Zeit zum Lesen. Lesen Sie Kochbücher. Sie sind wohl die sinnlichsten Bücher und sie entführen sofort in andere Welten. An diesem besagten Tag, an dem ich dann später diesen Blogpost schrieb, habe ich mir «Persiana von Sabrina Ghayour» aus dem Regal geschnappt und liess mich von den feinen, einfach nachzulockenden Rezepten inspirieren. Sie entdecken unter anderem, wie man Feta mariniert, köstliche Reisgerichte kochen kann, Rezepte für Lamm oder Poulet, die man dann nach den Ferien, wenn es wieder kühler wird, nachkochen kann, viele fantastische Versionen von Gemüse, Salaten und Hülsenfrüchten und frische Joghurtsaucen. Das tolle an den Rezepten ist, dass sie nicht kompliziert sind und man sie ganz einfach in den Kochalltag integrieren kann. Einige Zutaten wie Tahini oder die Gewürze Zatar oder Sumac muss man allerdings vorher in einem Spezialitätengeschäft kaufen.

7 — Joghurt zu Grillgut servieren

Grillieren und BBQ mag ich nicht besonders. Ich weiss, es macht die meisten Menschen glücklich – aber ich gehöre nicht dazu. Wie man an einem heissen Tag Lust hat, Feuer zu machen, bleibt mir ein ewiges Rätsel, auch die Unmengen von Fleisch und Bier, die Kohlensäcke, der Rauch und das Rüsten und schnetzeln von Salatzutaten bringen mir diese Sommerfreude nicht näher. Doch ich habe einen Weg gefunden, aus allem das Beste zu machen: Die Joghurtsauce! Raffeln Sie Gurken, drücken Sie das Geraffelte gut aus. Mischen Sie die Gurken mit Naturjoghurt, gehackten Kräutern wie Dill, Petersilie oder Pfefferminze und geben Sie Salz und Pfeffer dazu. So wird jedes Grillspiessli und jede Wurst viel frischer, besser, sanfter und delikater. (Bild über: Eating European)

8 —Pfefferminze als Frischmacher einsetzen

Ein anderer sommerlicher Frischmacher ist die Pfefferminze. Hacken Sie die Blätter je nach Geschmack grob oder fein und streuen Sie sie frisch über grillierten Fisch, Lamm, den Fruchtsalat, über Vanilleglacé und Cocktails. Geben Sie damit auch einem Kartoffelsalat einen anderen Geschmack, peppen Sie einen weissen Reis auf oder ersetzen Sie damit den Basilikum über einer Pasta. (Bild über: Crowded Kitchen)

9 — Kuchen mit Beeren und Glacé servieren

Jetzt ist Beerensaison. Machen Sie daraus soviel Sie können. Desserts, Konfitüren, Gelees, mischen Sie Beeren überall rein und picken Sie sie einfach so aus dem Schälchen als wunderbare Kostbarkeiten. Der einfachste und beste Sommerdessert geht mit diesen drei Zutaten: Kuchen (auch gekauften), Beeren und Glacé. Wer mag, kann den Kuchen mit ein bisschen Likör beträufeln oder alles lagenweise im Glas servieren. Statt Kuchen schmecken auch Madeleines fantastisch. (Bilder links über Dels Cooking Twist, Mitte Girlfriend is better und rechts über Nutrition Refined)

10 — Kindheitserinnerungen hervorholen

In meiner Kindheit waren wir einmal oder gar mehrmals in einem kleinen Ort an der italienischen Riviera in den Ferien. Ich liebte und liebe immer noch Strandferien mit viel Schwimmen und guten Büchern. Für mich bleibt das das Allerschönste. Schwimmen und in den Wellen hüpfen macht für mich auch auf die schönste Art hungrig. In diesen Ferien, vor langer Zeit, verkaufte jeweils ein Strandverkäufer am Nachmittag eine Art Donut oder Berliner. Der Vanillegeschmack, die Mischung von Zucker, Sand und Salzwasser blieb das ganze Leben als sinnliche, glückliche Erinnerung. Auch wenn ich später eher Wassermelonen oder ein Panino nach dem Schwimmen ass – diese Weggen, so wunderbar untypisch für das Strandleben, blieben als Genusserinnerung an endlose Sommerferien. (Bild über: Genius Kitchen)

