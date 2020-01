10 clevere Wohnideen

2 — Büro am Fenstersims

Nach einem ähnlichen Prinzip wurde hier vom der Fenstersims als Regal und Homeofficeplatz umgebaut. Das bietet auch in kleinen Räumen mehr Stau-und Wohnraum und kaschiert erst noch einen Radiator. (Interiordesign: Double G), Foto: Jérôme Galland für Elle Décoration)

3 — Paravent als Bild

Diese Wohnidee ist rein dekorativ aber beeindruckend. Ein hübscher, antiker Paravent wurde schlicht und einfach an die Wand montiert und macht dabei ganz schön viel her. (Bild über: Coco Kelley, Foto: Javier Bravo)

4 — Schrankwand für Minizimmer

Wenn Sie wie hier Schranken Kommode aus dem gleichen Programm nebeneinander platzieren dann bekommen Sie viel Stauraum, auch im kleinsten Zimmer, ohne dass es überfüllt aussieht. Zudem entsteht ein hübscher Ablageplatz, der Wohnlichkeit bietet und Platz für eine Leuchte gibt.(Bild über: Bolaget)

5 — Bettbank als Stauraum

Mit einer Bank am Fussende des Bettes geben Sie diesem nicht nur mehr Charakter und Stil sondern schaffen Wohnlichkeit und Platz für Bücher, Kissen, Plaids oder das Frühstückstablett. (Bild: Ferm Living)

6 — Stauboxen mit Wienergeflecht

Die beiden grossen Modeketten haben den Interiorbereich ganz schön aufgemischt. Sie bieten in Stadtzentren und online hochprofessionell wunderschöne, ständig wechselnde Kollektionen an. Ein Wohnaccessoires, das bestimmt ein Hit wird ist diese hochelegante Staubox mit Wienergeflecht von H+M Home, die sich auch auf Wohnregalen sehen lassen kann.

7 — Antikfinish für die Wand

Farbige Wände sind auch hier immer mehr zu sehen. Leben und Sinnlichkeit bringen Sie an in den Raum wenn Sie Wände nicht einfach nur glatt überstreichen sondern ihnen ein Antikfinishing geben. Das schaffen Sie zum Beispiel mit den Farben, die der schwedische Interior-Stylist und Buchautor Hans Blomquist für Bauwerk entworfen hat. (Bild über: Stadshem)

8 — Farbige Wand mit Ausstellungsregal

auch diese farbige Wand hinter einem Bett hat das gewisse Etwas, nämlich ein kleines Wandregal, das gleich in derselben Farbe mitgestrichen wurde. Das wirkt Stilvoll, besonders und bietet Platz für Lieblingsstücke. (Bild über: Interior Junkie)

9 —Raumtrenner mit Eckbank

Zurück zu kleinen Wohnungen. Diese zwingen einem oft mehrere Bereiche in einen Raum zu integrieren, Dabei helfen clevere Raumtrenner. In dieser schwedischen Wohnung, die auf dem Immobilienportal Historiksa Hem, zum Verkauf angeboten wird wurde ein leicht transparenter Holzeinbau geschaffen, der gleich noch Regal und Eckbank ist. Dahinter ist das Bett. So finden Wohnen, Essen und Schlafen stilvoll und gemütlich zusammen.

10 — Weisser Lack fur Holzmöbel

Viele sind in diesen Wintermonaten in den Bergen und sitzen dabei am Abend nicht selten im Fonduestübli auf Stabellen. Wenn Sie solch rustikalen in die Stadtwohnung mitnehmen möchten, dann geben Sie dieser Art von Holzmöbeln einen weissen Lackanstrich. Das macht sie frisch und urban und lässt ihnen trotzdem ihre Gemütlichkeit. (Bild über: Bolaget)

Credits:

Immobilienagenturen:Bolaget, Historiksa Hem, Stadshem

Interiordesign:Double G

Blogs und Magazine:Interior Junkie, Coco Kelley, Découvrire l’endroit du déco,

Shops und Kollektionen:H+M Home, Ferm Living

Der Beitrag Clevere Wohnideen, die überraschen erschien zuerst auf Sweet Home.