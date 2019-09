In dem aufwändig produzierten Clip wird sonnenklar, weshalb sich die Sicherheitspolitik dringend ändern muss. Für diese Erkenntnis erntete der junge Kandidat gar ein Like des nationalen Parteipräsidenten. Das besagte Spiel gegen St. Gallen muss mindestens 45 Tage zurückliegen (YB gewann zuletzt auswärts 3:2 am 10. August), aber Nsame, der Nsame, ja dieser Nsame ist immer noch grossartig.

Übrigens, früher war rund um YB noch alles friedlicher. Da wurden höchstens junge Boys von einem Politiker geohrfeigt (ältere Leserinnen und Leser erinnern sich). Heute werden überall Spiili gespielt. Nicht zuletzt in den Stadien der Super League.

Der Beitrag Obacht! erschien zuerst auf «Zum Runden Leder».