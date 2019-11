Emerytierter Captain

Von Herr Shearer (publiziert am Sun, 10 Nov 2019 05:00:21 +0000)

Wunderbar mehrdeutig – Herr dres gewinnt die 770. Caption Competition!

Und es war wahrlich ein hart umkämpfter Match um den besten Untertitel der Woche. Aber es ist ein bisschen so wie Fussball: am Schluss kann nur einer gewinnen. Wir schreiten nun also zur BändelPokalübergabe: Herr dres wählt bitte einen Preis seiner Wahl aus unserer Schatztruhe aus und meldet sich bei uns per Klick hier drauf.