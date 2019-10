Von Dr. Rüdisühli (publiziert am Mon, 28 Oct 2019 04:55:27 +0000)

Premiere: YB führt zwei Ranglisten gleichzeitig an.

In Europa standen die Gelbschwarzen erst zweimal auf Rang 1, und zwar im Herbst 2014. Am 18. September nach der Startrunde und dem 5:0 gegen Slovan Bratislava, am 23. Oktober nach dem dritten Spiel und dem 2:0 gegen Napoli.

In der Super League war YB aber damals weit entfernt von Platz 1. Am 18. September 2014 stand das Team von Uli Forte auf Platz 4, am 23. Oktober 2014 sogar auf Rang 5 mit acht Punkten Rückstand auf den FC Zürich.

Die Saison damals endete mit Platz 2 in der Meisterschaft und der Zwischenrunde in Europa (Everton). Die Saison 2019/20 endete mit _____ _ in der Meisterschaft und ______________________________ in Europa.

Der Beitrag Der doppelte Tabellenführer erschien zuerst auf «Zum Runden Leder».