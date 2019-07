Zauberstühle unter dem Hintern

Von Ludwig Bestler (publiziert am Sat, 06 Jul 2019 03:00:03 +0000)

Ohne Zweifel ist die Variostütze eine der sinnvollsten MTB-Innovationen der vergangenen Jahre. Man mag sich das Gefummel am Schnellspanner oder schlimmer noch an der Inbusschelle gar nicht mehr vorstellen. «Sattel rauf, Sattel runter, seitliches Einrichten» – diese nervigen Pausen gehören zum Glück der Vergangenheit an. Heutzutage ist die Stütze immer in der richtigen Position, bergauf, bergab oder auf welligen Trails. Ein kurzer Druck mit dem Daumen genügt. Denn an den allermeisten hochwertigen Mountainbikes ist ein so genannter «Dropper Post» heute serienmässig verbaut.