Young Boys in USA und Kanada (1)

Von Herr Shearer (publiziert am Thu, 27 Jun 2019 04:00:19 +0000)

„Amerika zu erleben, seine Menschen, seine Kultur kennenzulernen, ist ja der Wunsch eines jeden aufgeschlossenen Europäers“.

Am 1. Juni 1953 traten die schon damals sehr guten und berühmten Berner Young Boys als frischgebackener Cupsieger die erste Nordamerika-Tournee einer Schweizer Fussballmannschaft an. Von Kloten aus ging es mit der Swissair über den grossen Teich nach New York. Die Reise führte über verschiedene Stationen weiter nach Kanada und von dort per Schiff wieder zurück nach Europa. Unterwegs trugen die Young Boys sechs Partien aus, von denen man fünf gewann und nur in jener gegen Liverpool remisierte. Im Nachgang erschien ein gebundenes Heft mit Bildern und Texten von Guido Wärtli, dem damaligen Präsidenten, Spielertrainer Albert Sing und Stürmer Alphons Stadler. Dem Runden Leder wurde diese Schrift zugespielt und wir möchten es nicht verpassen, Sie am Lesevergnügen teilhaben zu lassen. Geniessen Sie ab heute die mehrteilige Serie exklusiv in unserem Fachblog! Erschrecken Sie bitte nicht ab der Wortwahl in gewissen Passagen – es war 1953 und eine Fernreise mitnichten eine Selbstverständlichkeit. 1953 hiess der Präsident der USA Dwight D. Eisenhower, die Rassentrennung wurde erst im Jahr darauf aufgehoben und Joseph McCarthy machte fleissig Jagd auf Kommunisten. In der Schweiz war Anfang der Fünfziger auch nicht alles nur perfekt; das Land war (mit Liechtenstein) das einzige in Europa, welches noch kein Frauenstimmrecht kannte, nach wie vor wurden Kinder ihren Eltern weggenommen und landeten in der Verdingung.