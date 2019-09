Wenn Hunde zu Models werden

Von Rebecca Pfisterer (publiziert am Mon, 16 Sep 2019 10:45:24 +0000)

William Wegman, geboren 1943, ist ein amerikanischer Künstler, der vor allem für seine Porträts seiner Weimaraner Hunde bekannt ist. „Meine Weimaraner sind perfekte Models“, sagte er mal über seine Performer. „Ihre eleganten, geschmeidigen Körper sind ganz grau, und jeder weiss, dass Grau zu allem passt!“ Weimaraner haben sehr menschenähnliche Ausdrücke, die Wegman in seiner Arbeit nutzt. Er zeigt eine humorvolle Seite ihres (meist) geradlinigen Gesichtsausdrucks, indem er sie in verschiedene Kostüme kleidet und amüsanten Posen fotografiert. Mit seinen Hunden stellt Wegman scharfsinnig und ironisch menschliche Charaktere und ihre Schwächen, aber auch Trends in Mode, Kunst und Zeitgeist dar.