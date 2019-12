Marie Kondo, was soll das?

Von Silvia Aeschbach (publiziert am Wed, 04 Dec 2019 04:00:06 +0000)

Mit ihrem Aufruf, das eigene Heim zu entrümpeln, hat Marie Kondo vor einigen Jahren einen wahren Aufräum-Boom ausgelöst. In einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen bewusst wurden, dass sie in ihrem Zuhause nicht nur unnötige Dinge horten, sondern auch immer wieder neue anhäufen, stellte die Japanerin die Frage, die eine weltweite Bewegung auslöste: «Macht dich das wirklich glücklich?» Mit «das» waren Kleider, Haushaltsgegenstände, Möbel, Bücher, Briefe, Fotos und vieles mehr gemeint, alles Sachen, die sich über die Jahre halt so anhäufen. Weil es gar nicht so einfach ist, sich von lieb gewordenem Plunder zu trennen – man könnte ihn ja noch einmal brauchen –, stellte Kondo einen Leitfaden in sechs Schritten zusammen. Ihre Erfolgsmethode verpackte sie in drei verschiedene Bücher, die millionenfach verkauft wurden. Und die Tatsache, dass diese in gut drei Dutzend (!) Sprachen übersetzt wurden und die Sauberfrau einen eigene Netflix-Serie bekam, zeigt, dass ein aufgeräumtes Zuhause ein weltweites Bedürfnis zu sein scheint.