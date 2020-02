Verführerische Veranstaltung

Von Herr Maldini (publiziert am Tue, 25 Feb 2020 04:41:17 +0000)

Zeit, die Agenda zu zücken.

Der Verein Strassenliga Kanton Bern organisiert vom 12. bis 28. März die Veranstaltung United in Sports in der Grossen Halle der Reitschule in Bern. Unter der Woche und an Wochenende finden unter anderem Street-Soccer-Spieltage für Jung und Alt statt. Ziel ist, den Sport als verbindendes Element zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft zu nutzen. Bei United in Sports stehen der Sport, Fairplay und die Begegnung im Zentrum.