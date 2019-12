Tolles Törchen (19)

Von Rrr (publiziert am Thu, 19 Dec 2019 04:19:52 +0000)

Vor vielen Jahren kaufte sich Herr Rrr dieses Trikot.

“Dieser Messi war damals die grosse Nachwuchshoffnung der Argentinier. In Europa kannte ihn noch fast niemand. Also kaufte ich dieses Shirt, in der Hoffnung, dereinst als Visionär in die Annalen einzugehen.

Doch erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Messi verschwand bald einmal in der Versenkung. Vermutlich zu klein, zu verspielt, zu wenig ehrgeizig – keine Ahnung. Es gibt halt so viele Talente im Weltfussball … wirklich durchsetzen können sich nur die Wenigsten.