Thomas Häberli hat mit YB schlimme und schöne Zeiten durchlebt. Der 1974 geborene Stürmer hatte einen schwierigen Start ins Leben als Profisportler. Wegen einer vermeintlichen Diskushernie löste er 1994 seinen Vertrag bei Lausanne auf und spielte nur noch als Amateur in der ersten Liga bei Le Mont und daraufhin bei Klubs in seiner näheren Heimat, in Hochdorf und Schötz. Mit 26 fragte er in Kriens um ein Probetraining nach, wurde eingestellt und konnte so wieder als Profi spielen. Nach einem kurzen Abstecher beim FC Basel landete er 2000 in Bern, wo er die Jahre im Ausweichstadion Neufeld mitprägte und sich zusehends als Publikumsliebling etablierte. Seine erfolgreichste Saison erlebte er quasi im Herbst seiner Karriere. In der Saison 2007/08 wurde der Stürmer mit 18 Meisterschaftstoren zuzsammen mit Raul Bobadilla zweiter in der Torschützenliste – hinter Mannschaftskollege Hakan Yakin. Die Young Boys wurden unter Trainer Petkovic Vizemeister.

Foto: Keystone

2009 hängte Thomas Häberli seine Schuhe an den Nagel, nachdem er als erster und bisher einziger Spieler des BSC Young Boys ein Abschiedsspiel erhalten hatte. Danach startete er beim luzernischen FC Perlen eine Karriere als Trainer, welche ihn über die U-21 des FC Basel zu seiner aktuellen Anstellung beim FC Luzern brachten. Deren erste Mannschaft wird er nach unseren Informationen auch heute nachmittag noch coachen, wenn diese um 16:00 Uhr in der heimischen Arena gegen den Tabellenzweiten aus Basel antritt.

Widmen Sie dieser YB-Legende nun auch ein paar gute Gedanken und zünden Sie zum dritten Advent für ihn eine Kerze an.

Der Beitrag Tolles Törchen (15) erschien zuerst auf «Zum Runden Leder».