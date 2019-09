Weshalb so viele Einrichtungen stagnieren

So steht denn auch das Mobiliar meist noch nach Jahren genau am gleichen Platz, die Farbigkeit ist neutral, die Anmutung austauschbar. Ist das nicht erst recht langweilig? Es gibt keinen vernünftigen Grund Beige, Braun und Grau einer Farbe vorzuziehen oder dezente Formen statt Charakter zu wählen. Möbel sind sowas wie Freunde oder Familienmitglieder. Diese lieben wir ja für ihre Ecken und Kanten, ihren Humor, ihr Charisma. Wählen und mischen Sie Möbel und Wohnaccessoires so, dass Sie jedes Stück aus einem bestimmten Grund lieben. Stellen Sie sie so zusammen, dass sie sich gegenseitig ergänzen und sich entfalten können und Sie sie gerne benutzen. Und das bedeutet, wie im Leben, dass ab und zu Veränderungen nötig sind. (Bild: Zara Home)

1 — Spielen Sie mit Texturen und Schichtungen

Ok, Farbe und eklektische Wohnstile sind nicht immer und für jeden die richtige Lösung. Wenn Sie monochrome und neutrale Einrichtungen vorziehen, bedeutet das nicht, dass diese langweilig und statisch sein müssen. Schön ist es, wenn Sie mit verschiedenen Texturen und Schichten spielen. Das erlaubt ab und zu etwas zu ergänzen oder zu reduzieren. Legen Sie zum Beispiel, wenn die kältere Saison kommt einen Teppich über einen anderen Teppich und Felle auf Stühle. Wählen Sie diverse Stoffbezüge in edlen Materialien für Kissen. Auch unterschiedliche Bilderrahmen, das Mischen von glänzenden und rauhen Oberflächen und Wohnaccessoires, die nicht immer am gleichen Ort in Gruppen stehen sind gute Beispiele dafür. (Bild über: Casinha Colorida)

2 — Lassen Sie Leben zu

Lebendige Wohnungen strahlen echtes Leben aus. Das bedeutet, dass man dieses zulässt und nicht etwa künstlich inszeniert mit Dekoration. So dürfen sich Bücher stapeln, Zeitungen auf dem Couchtisch liegen oder Hunde auch mal aufs Sofa hüpfen. Legen Sie dafür Decken auf die Sitzmöbel. Wechseln Sie diese ab und zu. Essen Sie auch mal im Wohnzimmer und nicht nur am grossen Esstisch. Wenn dies öfters vorkommt, dann kreieren Sie einen kleinen Essplatz dafür. Wenn Sie so wohnen, wie sie gerade am liebsten leben, dann ist Veränderung ganz automatisch inbegriffen.(Bild über: Masseria Moroseta)

3 — Wecken Sie die Einrichtung mit alten Stücken

Schauen Sie sich um und analysieren Sie Ihr bestehendes Mobiliar. Ist alles vom Möbelhaus oder der Designboutique, ist die Chance gross, dass die Einrichtung ein bisschen zu gestylt wirkt. Mischen Sie Einzelstücke unter, die ganz anders sind, alt zum Beispiel. Das belebt und bewegt die bestehende Einrichtung. (Bild über: Daily Dream Decor)

4 — Setzen Sie Farbe ein

Meine Mutter nähte einmal wunderschöne neue Vorhänge aus einem Stoff, der unter anderem rote Blüten hatte. Als die fertigen, perfekt genähten und gefütterten Vorhänge an den Fenstern hingen, gefiel ihr das Ganze doch nicht so recht. Sie nähte kurzerhand eine zweite Version aus zarten grünen Blüten. Die roten Vorhänge kamen von da an jeweils in der Weihnachtszeit an die Fenster. Für mich ist das ein schönes Beispiel, das beweist, dass es sich immer lohnt etwas Neues auszuprobieren. Versuchen Sie das Gleiche mit einem farbigen Teppich. Wagen Sie auch Wände zu streichen. Wenn Sie Ihnen nicht mehr gefallen, dann streichen Sie sie halt wieder um, das müssen Sie ja nicht gerade jede Saison tun. Aber wenn Sie die Wände nie streichen, dann können Sie nie mit Sicherheit sagen ob Sie ihnen tatsächlich verleiden oder ob sie genau das sind, was Ihrer Wohnung gut tut. (Bild über: SF Girl)

5 — Schaffen Sie den kleinen Unterschied

Abwechslung schaffen Sie auch mit kleinen Dingen und Veränderungen. Peppen Sie Ihr weisses Bett mit Farbakzenten auf. Tauschen Sie die Bezüge von Zierkissen aus. Wechseln Sie auch mal die Leuchten in der Wohnung. Dort wo sonst eine Tischleuchte auf dem Beistelltisch steht, kommt eine Stehleuchte hin und umgekehrt. Verrücken Sie kleine Möbel an ungewohnte Orte: den Nachttisch ins Badezimmer, den Hocker neben das Bett oder die Kommode in die Stube. (Bild über: SF Girl)

6 — Mischen Sie Unterschiedliches

Wenn etwas organisch wächst, dann wirkt es automatisch lebendig. Das bedeutet aber, dass die Einrichtung Wachstum zulassen kann. Denken Sie nicht immer an das grosse fertige Werk. Lassen Sie sich von einem charmanten alten oder neuen Möbelstück verführen und schaffen Sie dann Platz dafür. Wenn Sie sich von etwas anderem verabschieden müssen gibt es viele Möglichkeiten dafür. „Instasales“ sind gerade angesagt. Man kann es auch verschenken – einfach vorher fragen ob das Geschenk auch wirklich willkommen ist. (Bild über: Homes to love)

7 — Machen Sie Kleines grossartig

Lassen Sie zum Beispiel auch Ihre Möbel wachsen. Mit neuen Modulen wird ein kleines Sofa gross oder mit einem riesengrossen superedlen Kissen grossartig. Ein einfaches Bett wird mit einem Gestell zum Himmelbett, ein langweiliger Esstisch wird mit roter Lackfarbe zum Prunkstück. Sehen Sie selbst! Geben Sie diesen Herbst Ihrem Bett einen eleganten Samtüberwurf, stellen Sie einen kleinen Sessel oder einen gepolsterten Stuhl in die Küche, für Besuch oder für sich selbst um es dort gemütlicher und eleganter zu haben. Solche Wohnideen helfen, dass Ihre Wohnung nicht einfach immer so bleibt wie beim Einzug, dass Sie bewusster und lieber wohnen und mehr Freude haben am Zuhausesein. (Bild über: Katie Considers)

8 — Überraschen Sie

Beim Einrichten haben viele das Gefühl, dass es eine einmalige Sache ist und man dafür den grossen Masterplan braucht. Wenn für Sie Wohnen echtes Zuhausegefühl bedeutet und nicht einfach Status und Repräsentation, dann ist das falsch gedacht. Wohnen hat bei den meisten mehr mit Freude, Geborgenheit, Wohlfühlen und Rückzug zu tun. Klar öffnet man sein Zuhause auch gerne Gästen, doch diese fühlen sich wohler, wenn es ein echtes Zuhause ist und keine Anstellung. Also überraschen Sie sich, Ihre Liebsten, mit denen Sie das Zuhause teilen und Freunde, die auf Besuch kommen immer mal wieder mit einer neuen Wohnidee. Diese schlichte Holzbank etwa, die Platz für Bücher, Blumen und hübsche Kleinigkeiten bietet ist doch eine schöne Idee für das Entree oder einen Durchgang. (Bild über: Sabon Home Blog)

9 — Vergessen Sie die Kunst nicht

Schönes regt an und bereichert das Leben. Öffnen Sie sich der Kunst. Wer Kunst in sein Zuhause aufnimmt, hat mehr als bloss Schmuck. «Kunst ist», wie Picasso einmal so schön sagte, «dazu da um den Staub des Alltags von der Seele zu waschen.» (Bild über: SF Girl)

10 — Verleihen Sie allem Liebe

Ich lese in den Kommentaren von Sweet Home sehr viel über das Abstauben. Wenn Sie schon dran sind, am Abstauben, dann richten Sie alles hübscher, stellen Sie Blumen in kleine Vasen oder Gläser, türmen Sie neue Lieblingsbücher auf Beistellmöbel und Nachttische und schaffen somit Freundlichkeit und Liebe. (Bild über: My Domaine)

11 — Dekorieren Sie nicht

Dieses Bild ist von einer Möbelfirma und es geht darum Wohnaccessoires begehrenswert zu machen. Das müssen Sie zuhause nicht. Denn da geht es darum, sich wohlzufühlen. Dekorieren Sie Ihre Wohnung nicht wie für einen Katalog oder ein Instagrambild sondern arrangieren Sie die Dinge so, dass Sie sie gerne benutzen, sich an ihnen freuen. Und das ist eben immer mal wieder ein bisschen anders. (Bild: Oyoy)

12 — Stecken Sie mehr Energie in Alltägliches

Die Wohnungseinrichtung stagniert auch, weil wir die Routinen des Alltags selten brechen. Wir gewöhnen uns, dass alles so ist wie es ist und überlegen dabei gar nicht, dass es anders vielleicht viel besser und schöner sein könnte. Wenn Sie den kleinen alltäglichen Dingen mehr Aufmerksam schenken, dann bereichern Sie damit den Alltag. Sammeln Sie Beautyartikel im Bad in einem Tablett, das sieht nicht nur schön aus, sondern ist auch viel praktischer. Das Gleiche funktioniert in der Küche mit gewissen Werkzeugen oder Zutaten, die Sie jeden Tag brauchen. Haben Sie wirklich hübsche Tassen, aus denen Sie jeden Morgen Ihren Kaffee oder Tee trinken, und sind sie griffbereit? Sind Ihre Stühle bequem? Braucht Ihr Sofa langsam eine neue Aufpolsterung oder die Kommode oder der Schrank endlich gute und attraktivere Griffe? Vergessen Sie nie, es sind oft die kleinen Dinge, die grosse Veränderungen bringen. (Bild über: Roomerve)

