So machen Sie mehr aus Ihrem Esszimmer

Ein schöner Farbton dafür ist etwa Shady Blue B70 von Dulux.

2 — Kurz mal wild aufgestylt

Viele Esszimmer sind ganz einfach langweilig. Wagen Sie Farbe – und am besten ganz viel davon. Ein schönes Beispiel, wie man das mit Mut machen kann, ist das Mister Hoffman Café in Melbourne. Da wurde Farbkunst direkt an die Wand gemalt. Die Stühle um den grossen weissen Tisch sind rosa gestrichen. Und weil zu viele gleiche Stühle schnell mal so wirken wie ein Sitzungstisch, stehen noch zwei geblumte Hocker da.

3 — Wärme auf die Schnelle

Wärme brauchen wir nun ganz viel, vor allem am Esstisch. Da wünschen wir uns ja ein kuschlig wohliges Beieinandersein. Wie gemütlich da dunkle Wände wirken, haben wir gerade bei Marlise und Roland Spirig gesehen, die viele davon in einem sehr dunklen Grünton gestrichen haben. Hier bleibt der grösste Teil der Wand weiss, aber das obere Drittel der Wände und die Decke sind schwarz. Das lässt einerseits die Frische eines hellen Raumes, sorgt aber für mehr Cocooning-Effekt. Ganz wichtig ist auch der Teppich, der unter Tisch und Stühlen platziert ist. Er hält die Möbelgruppe gemütlich zusammen, und der warme Ton wirkt harmonisch und beruhigend. Mit Fellen auf den Stühlen, vor allem auf den ungepolsterten, wird eine solche Tischsituation winterfest, bequem und noch einladender. (Bild über: Emily Henderson)

4 — Gemütlichkeit kann auch frech sein

Sie lieben es gemütlich aber nicht langweilig? Dann hilft ein poppig frecher Look zum Ziel. Lackieren Sie den Holztisch in einer gewagten Farbe. So können Sie auch aus einem günstigen Tisch aus einem Möbelhaus etwas ganz Besonderes kreieren. Stellen Sie ganz unterschiedliche Stühle um den Tisch. Einfach alle, die Ihnen gefallen, als eine Art zusammengewürfelte Gesellschaft. Auch hier helfen farbige Wände. Diese lassen die Bilder an der Wand edel herausleuchten und halten alles stilvoll zusammen. (Bild über: Homy Feed)

5 — Rosa? Warum nicht?

Ein langweiliger oder nicht mehr ganz schöner Tisch bekommt mit Lackfarbe ein neues Gesicht. Und wieso dafür nicht Rosa wählen? Wie toll und überhaupt nicht kitschig das aussehen kann zeigt dieses Beispiel vom Blog My Scandinavian Home. Drumherum stehen hübsche schlichte Holzstühle und auch hier, wie auf Beispiel 1, steht ein mit Vasen bestücktes Sidebaord dazu.

6 – Elegant und rustikal? Geht doch!

Völlig unterschiedliche Elemente werden gemischt zum eigenen unverwechselbaren Wohnstil. So wird hier ein grosser rustikaler Tisch mit einer eleganten, mit geblumten Polsterstoff bezogenen Bank kombiniert. Zusammen entsteht eine einzigartige Esssituation, die erst noch flexible Sitzplätze bietet. (Bild über: Fame Decor)

7 – Wie wärs mit einer Bank?

Die Idee mit der Bank ist auch hier umgesetzt. Grün lackiert, kombiniert mit sonnenngelben filigranen Metallstühlen bringt sie dem grossen weissen Tisch Farbe und platzsparende Sitzplätze. Für bequemes Sitzen wählen Sie am besten weisse Sitzkissen, die sich wieder mit dem Tisch verbinden und den beiden auffälligen farbigen Sitzgelegenheiten nicht die Show stehlen. (Bild über: Home Decor Obsession)

8 — Diese Kissen wollen wir nicht missen

Um diesen Tisch stehen die Gray 23 Stühle von Gervasoni in Weiss. Die allgemeine weisse Anmutung wird fröhlich aufgeputzt mit runden Kissen in unterschiedlichen starken Farben wie Pink, Grün, Rot oder Türkis. Auf dem Tisch wird gleich nachgedoppelt, nämlich mit cooler, farbiger Vintagekeramik. (Bild über: Planète Déco)

9 — So cool kann Plüsch sein

Bei wenig Platz helfen Bänke. Vor allem solche, die direkt an der Wand stehen. So hat auch ein grosser langer rustikaler Holztisch in einem kleinen Raum Platz. Wie auf Beispiel 6 wird hier mit unterschiedlichen Stilen gespielt. Rustikales trifft auf weisses Design trifft auf blauen Plüsch! Die drei verstehen sich prächtig und geben zusammen einen modernen, bequemen und einzigartiger Essplatz. (Bild über: Omghomedecor)

10 — Design geht auch als Einzelstück

Gutes Design kann man nicht genug haben. Oder doch? Manchmal genügen einzelne Stücke. Das funktioniert nämlich so ähnlich wie in der Mode. Tolle Schuhe, ein Herzeigestück als Handtasche – und schon ist das günstige Outfit chic und edel. Hier es der Stuhl von Konstantin Grcic, welcher der Tischrunde zu Glamour verhilft. (Bild über: SF Girl)

Credits:

Blogs und Magazine:SF Girl, Omghomedecor, Planète Déco, Home Decor Obsession, Fame Decor, My Scandinavian Home, Homy Feed, Emily Henderson

Cafés und Restaurants:Mister Hoffman Café

Interiordesign:Anne-Sophie Pailleret

