Helle Freude!

7 — Lichterzauber in der Stadt

Es lohnt sich, in der schönen Vorweihnachtszeit öfters in die Stadt zu gehen und auch den Trubel zu geniessen. Wer weiss wie lange wir das noch das haben. Wenn niemand mehr in den Geschäften einkauft, sondern alle bloss Dinge im Internet bestellen, dann werden unsere Innenstädte leer, unfreundlich und bieten nur noch Luxusgeschäfte für Touristen oder Reklame. Es liegt also an uns, unsere Umwelt zu beleben. Und ehrlich, ein Bummel durch Strassen und Gassen, nach hübschen Dingen Ausschau zu halten und dazwischen etwas Feines zu trinken und zu essen, mit Menschen plaudern, lächeln und sich die Welt rundherum anzuschauen macht doch mehr Spass als gebückt, aufs Handy schauend durch leben zu gehen. Letzteres haben Michael Marti und Philipp Zweifel kürzlich eindrücklich beschrieben in der Geschichte «So radikal hat das Smartphone unser Leben verändert» Auch trägt das Zalandopäckli-Zurückbrigen, in die neuen Poststellen, die sich nun in Quartierläden befinden, bestimmt nicht zum Glück im Alltag bei!

8 — Schöner in Gruppen

So besinnen wir uns doch in dieser Weihnachtszeit der echten Dinge, dem Kerzenlicht, der Festlichkeit, der Freunde und der Familie und der Freude an Schönem. Dekoration wirkt immer hübscher, wenn Gegenstände in Gruppen zusammenstehen, so auch Kerzen in unterschiedlichen Ständern, alles von Madam Stoltz.

9 — Schein von oben

Deckenlicht ist eine heikle Sache, da dabei oft der ganze Raum zu grell ausgeleuchtet wird. Mit grossen Lampenschirmen, tief gehängt, können aber auch Deckenleuchten Stimmung machen. Alles von Tine K. Home.

10 — Pure Poesie

Dekoration bietet immer einen Möglichkeit eine kleine Geschichte zu erzählen. Die Wahl der unterschiedlichen Dinge, die Art und Weise, wie sie zusammenstehen und der Ort, an dem etwas inszeniert wird sind dabei von Bedeutung. Hier ein hübsches, kleines poetisches Arragement mit Accessoires vom Zürcher Einrichtungshaus Artiana.

11 — Hier leuchtet Samt

Dass Lampenschirme aus Stoff sind, ist bekannt. Doch nun zeigen sich ganze Leuchten aus Stoff oder zumindest mit Stoff bezogen. Diese schöne goldene Samtleuchte ist von Bloomingville.

12 — Wieso nicht ein Strohfeuer?

Lichterketten können so ziemlich alles zum Funkeln bringen. Wieso also nicht auch ein Schilfwandschmuck? So verbinden sich die Liebe zum Natürlichen mit der Freude an Weihachtslichtern auf harmonische und attraktive Weise. Alles von Madam Stoltz.

13 — Baumkerzchen auf den Tisch

Echte Baumkerzchen machen, nicht zuletzt auch wegen den Sicherheit, immer mehr Lichterketten am Baum Platz. Wer diese charmanten, kleinen Kerzen liebt, kann sie auch auf den Tisch stellen. Das am schönsten in schlichten Ständern, alles von House Doctor.

14 — Zeit für ein Candlelight Dinner

Feiern Sie die Zeit der Lichter und der Vorweihnachtsfreude auch mit romantischen Candlelight- Dinners: Ein kleiner Tisch, Blumen, viele, viele Kerzen und am besten nur Kerzen, und ein feines romantisches kleine Mahl mit Champagner sind die besten Zutaten dafür. Finden Sie sinnliche Rezepte dafür im Beitrag: Kochen mit Sexappeal. (Bild über: Junebug Wedding, Foto: Stefano Santucci)

15 — Besuch der drei Könige

Bei diesen Holzkerzenständern kommen Dekoration, Weihnachtsgeschichte und echtes Kerzenlicht zusammen, von Bungalow.

16 — Schmuck im Haus

Wer Deko möchte, aber nicht zu aufgetragen, der setzt auf Beiläufigkeit. Platzieren Sie Windlichter, Zweige und ein bisschen Dekoration einfach so mit Accessoires und Büchern integriert in den Wohnalltag, alles von Tine K. Home.

17 — Bodenschätze

Die grossen Verwandten der Windlichter sind Laternen und die grossen Windlichter. Die meisten eigenen sich auch für den Aussenbereich oder vor der Wohnungstür, alles von Madam Stoltz.

