Schon jetzt eine Ikone

Der Launch von Seley, dem neuen kleinen Sessel in der Horgenglarus Familie wurde vorgestern Abend in Dieter Meiers Restaurant Bärengasse gefeiert. Dieser ist übrigens ein guter Freund von Marco Wenger. Beide teilen die Liebe zu bleibenden Werten in der modernen Welt.

«seley» ist nicht nur ein eleganter Sessel, sondern wächst zu einer kleinen Kollektion. Im Lichthof vor dem Restaurant Bärengasse stehen bereits Stühle und Bänke, wunderschön kombiniert zum ess.tee-Tisch, einem anderen Klassiker von Horgenglarus. Die Sitzgruppe wurde übrigens nicht nur für den Launchevent inszeniert, sondern bleibt.

Der 1964 in Fribourg geborene Schweizer Designer Frédéric Dedelley, den wir hier in seinem Designstudio in Zürich sehen, hat an der Ecal Lausanne und im Art Center College of Design studiert. Seit 1995 führt er sein eigenes Studio in Zürich. Seine Möbel und Leuchten entwirft er für renommierte Firmen im In- und Ausland wie etwa Wogg, Lehni, Driade oder Atelier Pfister. (Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home)

Frédéric Dedelley richtet auch Kirchen, Kosmetiksalons, VIP Lounges oder Boutiquen ein, gestaltet Ausstellungen und doziert an Kunstschulen. Das Bild zeigt einen Raum in seinem Designstudio. (Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home)

In Dedellays Studio finden Materialien, Dinge, Formen, Farben, Entwürfe und Studien auf schönste Art inspirativ zusammen. ((Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home)

Kunst, Fotos, Fundstücke – sie alle regen das Werk des Designers an. (Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home)

Wie wunderliche, feenhafte Gestalten stehen auf dem Arbeitstisch kleine Leuchtenmodelle. (Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home)

Das Werk von Dedellay ist eine Verbindung von Reduktion, Eleganz und Sinnlichkeit. Das zeigen auch seine Inspirationen, wie hier Glas, das an Zauberkugeln denken lässt. (Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home)

Auch im Innenhof des Desingstudios von Frédéric Dedellay findet Unterschiedliches wie ein Gesamtkunstwerk, harmonisch zusammen. Der grosse Topf ist ein Objekt, das Dedellay für Atelier Pfister entworfen hat. (Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home)

