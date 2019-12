10 stilvolle Basteleien

2 — Pompon-Kranz

Einen so wunderschönen Kranz wie diesen hier von Anthropologie kann man einfach selber machen. Dafür kleine Pompons aus bunten Wollresten machen und diese dicht an ein Kranzgerüst binden.

3 — Foto-Anhänger

Zauberhaft ist diese Idee von Blog Curry Girl Kitchen. Kaufen Sie Untersetzer oder schneiden Sie stabile Kantontaler aus. Bekleben Sie diese auf einer Seite mit Familienfotos und auf der anderen Seite mit guten Wünschen. Damit wird jedes noch so kleine Geschenk oder Mitbringsel zur persönlichen, aussergewöhnlichen Gabe.

4 — Nussknackerdeko

Mit klassischen, alten Holz-Wäscheklammern kann man solch fesche Nussknacker basteln. Entdecken Sie auf Kates Creative Space, wie das geht.

5 — Briefbeschwerer

Steine bemalen ist eine einfache Art, aus etwas ganz Alltäglichem ein kleines, persönliches Geschenk zu basteln. Sehr schön werden Steine, wenn sie wie Kakteen bemalt werden. Man kann sie als Briefbeschwerer einsetzen oder einfach bloss als Dekoration. (Bild über: Pinterest)

6 — Häuser, Städte, Dörfer

Rohe Holzklötze in Häuschenform kann man zum Beispiel im Bastelgeschäft kaufen. Bemalen Sie sie mit bunten Fassaden, Fenstern und Türen. So können Sie ein ganzes Dorf, eine Stadt oder einfach ein einzelnes Home Sweet Home erschaffen. (Bild über: VK)

7 — Märchenkostüme

Kinder spielen gerne Theater oder schlüpfen in Rollen. Da helfen fantasievolle und schöne Kostüme. Dieser Schwan aus Papier ist dafür eine wunderschöne Inspiration. (Bild über: Mer Mag)

8 — Wonderwall

Ok, dies ist keine Bastelei zum Verschenken, aber eine, die einen Raum, eine Wand oder Schranktüren verschönert. Kopieren Sie schöne Bilder aus Bücher und Zeitschriften und tapezieren Sie damit. (Bild über: Domino)

9 — Baumschmuck aus Stoff

Aus Stoff kann man wunderschönen und persönlichen Weihnachtsschmuck gestalten, der auch fantastische, persönliche Geschenke abgibt. Lassen Sie in einem Copyshop Familienfotos oder andere Fotos auf Stoff drucken und nähen Sie daraus solchen Schmuck. Besticken Sie ihn mit Perlen und Pailletten und nähen Sie bunte Bänder aus Aufhänger daran. (Bild über: The House that Lars built)

10 — Wandbehang

Nochmals zurück zu den Pompons. Stellen Sie grosse Wollpompons her. Diese fädeln Sie auf Schnüre oder Bänder und hängen die Schüre dann an einen Ast. Fertig ist eine einfache, dekorative Textilkunst. (Bild über: Apartment Therapy)

Credits:

Blogs und Magazine:Kates Creative Space, Curry Girl Kitchen, Vanilla Mag, Studio DIY, VK, Domino, Mer Mag, The House that Lars built, Apartment Therapy

Shops und Kollektionen:Anthropologie, Mer Mag

