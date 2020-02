Ich toure gerade durch New York und lasse mich inspirieren von Trends und Styles. Letzte Woche habe ich Tom Davies und Dominic Calvert-Lewin an der Fashion Week in New York getroffen. Die beiden Jungs sind keine Models, das sind wirklich Profifussballer von FC Everton. Im Fussball war Pause und deshalb konnten wir kurz gemeinsam abhängen. Crazy! #streetstyle #fashionaddict

Es ist voll krass, wie die Typen neue Trends in ihre Outfits einbauen und trotzdem noch ihren Style und Wiedererkennungswert behalten. Auch auf Social Media: Mit ihren coolen Outfit Posts ziehen sie ihre Follower in den Bann. Fakt ist, ihre Community ist up-to-date, was Neuigkeiten in der Modewelt betrifft. Die Kombination aus schicken IT-Pieces mit lässigen Kleidungsstücken machen ihren Style einzigartig. Das sind viel mehr als Fussballer, das sind Fashion Influencer. #ootd #fashiongoals

Liebe Community: Das könnt ihr auch! Setzt euch Ziele im Leben, die ihr wirklich wollt. Und arbeitet dafür! Arbeitet jeden Tag daran, dass eure Träume irgendwann real werden. Und das was man am meisten braucht, ist GEDULD! Wenn ihr entscheidet etwas WIRKLICH eigenständig zu machen, dann braucht Ihr Ausdauer und solltet bereit sein auch zu FAILEN “Everyone wants to hang at the finish line without running the race” und das ist etwas was ich leider oft sehe. Deswegen fangt heute damit an, egal was es ist… Sei es das Leben umzukrempeln, abzunehmen, zunehmen, fitter zu werden, ein Business aufzubauen, egal was es ist. Geht den Weg und seid bereit alle Hürden auf euch zu nehmen ”

Der Beitrag Stylisher Style erschien zuerst auf «Zum Runden Leder».