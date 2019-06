Das Turnier können Sie am TV verfolgen, allerdings nur über Umwege, denn Eurosport ist dieses Mal nicht dabei. DAZN steigt die Spiele, aber nur in Deutschland und Österreich, so dass Sie ein kostenfreies Probeabo aus dem Nachbarland und einen VPN-Client wie etwa TunnelBear organisieren müssen.

Der Beitrag Start mit Stil erschien zuerst auf «Zum Runden Leder».