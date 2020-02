Starkes Signal

Von Val der Ama (publiziert am Fri, 14 Feb 2020 05:00:50 +0000)

Refugees Welcome.

Fussball und Politik? Heikel. Sie kennen das Mantra: Sport hat mit Politik nichts zu tun und also besser Schnolze. Kaum ein Club will sich irgendwie oder -wo positionieren, weil potenziell könnte man so drum nämlich aktuelle oder künftige Sponsoren vertäuben. Die Berner Young Boys haben mit dem Regenbogenlogo unlängst einen schönen, wenn auch gar kurzen Schritt aus dem Schatten gewagt.