Prävention im Stadion

Von Rrr (publiziert am Wed, 26 Feb 2020 04:55:00 +0000)

Facharzt Dr. Abdi Almen-Lafti referiert über aktuelle Themen. Heute: Deportivo La Corona.

“Sie haben es sicher mitbekommen: Das Corona-Virus geistert um. Damit ist nicht zu spassen, weshalb das Thema fürs Runde Leder grundsätzlich völlig ungeeignet ist.

Trotzdem müssen wir hinter vorgehaltener Hand über das Thema sprechen, denn schliesslich beeinträchtigt das Virus auch den Fussballbetrieb. So sind in der italienischen Meisterschaft Spiele in leeren Stadien geplant, damit grosse Menschenansammlungen vermieden werden können.