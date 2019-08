Potenzielle Play-off-Partien – Teil 1

Spiel 1: Ajax Amsterdam – PAOK Thessaloniki

Wahrscheinlich das schwierigstmögliche Los. Der letztjährige CL-Halbfinalist aus Amsterdam, trotz verändertem Kader immer noch eine starke Mannschaft, und der letztjährige Basel-Schreck aus Griechenland. Beide Mannschaften greifen in der 3. Runde erstmals in den Wettbewerb ein. Ajax verlor zwar unter anderem De Ligt und De Jong, holte dafür aber z.B. Quincy Promes vom FC Sevilla. Aus dem letztjährigen CL-Kader sind noch viele bekannte Namen dabei, etwa Torwart Onana, Blind, van de Beek (der aber bei Real gerade wieder heiss begehrt ist), Schöne, Ziyech, Huntelaar, Dolberg, Tadic um nur einige zu nennen. Gespielt wird in der Johan Cruijff ArenA, in der fast 55’000 Menschen Platz finden.

Die Niederländer steigen in der 3. Runde in den Wettbewerb ein. In der aktuellen Saison gewann Ajax vor gut einer Woche die Johan Cruijff Schaal mit einem 2:0 gegen den PSV Eindhoven. Zum Start in die Meisterschaft gab’s am Samstag ein 2:2 gegen Vitesse Arnhem – Torschützen van de Beek und Tadic – auch bei Ajax laufen noch nicht alle Rädchen rund.

Die Hürde, die Ajax vor einem möglichen Treffen mit YB überwinden muss ist der Panthessalonikische Sportklub der Konstantinopler aus Thessaloniki. Das Team wurde 1926 von aus Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, vertriebenen Griechen gegründet. In der letzten Saison schalteten die Schwarz-Weissen erst Basel und dann Spartak Moskau aus, ehe sie in der Playoff-Partie an Benfica Lissabon scheiterten. Für die Champions League konnte sich das Team noch nie qualifizieren, was unter anderem am aktuellen Gegner liegt. 2010 und 2016 scheiterte PAOK jeweils an Ajax. Bekannt aus dem Kader ist in der Schweiz Pedro Henrique, der mal für den FCZ spielte. Weitere bekannte Namen sind Vieirinha (Ex-Wolfsburg), sowie Pontus Wernblom und Miroslav Stoch, die beide bereits einmal gegen YB in der CL-Quali gespielt haben. Der Schwede Wernblom mit ZSKA Moskau, der Slowake Stoch mit Fenerbahce Istanbul. Nicht mehr dabei ist der Schweiz-Serbe Aleksandar Prijovic, der mittlerweile in Saudiarabien kickt. Die Heimspiele tragen die Nordgriechen im Toumba-Stadion aus (28’701 Plätze).

Teil 2 um 07:30 Uhr.

Der Beitrag Potenzielle Play-off-Partien – Teil 1 erschien zuerst auf «Zum Runden Leder».