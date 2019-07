Penibler Prolog

Von Herr Shearer (publiziert am Sun, 21 Jul 2019 15:55:20 +0000)

Der BSC Young Boys kommt gegen Servette nicht über ein Unentschieden hinaus.

Foto: Thomas Hodel

Die Heimmannschaft startete gewohnt dominant in ihre erste Partie der neuen Saison und Moumi Ngamaleu konnte die Überlegenheit bereits in der 5. Minute zur Führung ummünzen. Danach liess es YB aber zusehends gemütlich angehen, und die Genfer nahmen die Freiräume dankbar an. Wüthrich war es, der nach 30 Minuten den Ausgleichstreffer für Servette erzielte. Genau so wenig erfreulich dabei war die Verletzung am Steissbein, welche sich YB-Captain Lustenberger dabei zuzog; Bürgy ersetzte ihn für den Rest der Partie.