Mon, 29 Jul 2019

Notts County steckt in finanziellen Schwierigkeiten, dies hat Auswirkungen auf die Ausrüstung.

Der Club, 1862 gegründet und damit der fünftälteste der Welt, ist letzte Saison aus der League 2 in die National League abgestiegen. Nun plagen den Verein monetäre Sorgen und so kann sich der Verein die neuen Puma-Trikots nicht leisten, daher muss der Club weiter die Shirts der letzten Saison tragen. Doch dann, kurz Hoffnung. In Nottingham erinnerte man sich daran, dass vor 116 Jahren der englische Juve-Spieler Tom Savage damit beauftragt wurde, einen modischen Ersatz für die pinken Juve-Trikots zu besorgen. Savage wurde bei Notts County fündig, die den Turinern einen Satz Trikots überliessen. Bis zu dieser Saison blieb Juve den schwarz-weiss gestreiften Trikots treu. Nun aber zurück nach Nottingham. MP Lilian Greenwood schrieb Juve einen Brief, um die Turiner an die Geste von 1903 zu erinnern. Juve-Präsident Andrea Agnelli erklärte sich einverstanden und wollte Notts einen Satz-Trikots von Juves Ausrüster Adidas besorgen. Das Problem: Notts besitzt noch ein Jahr Vertrag mit Puma. Notts darf also keine Trikots von Adidas tragen und muss nun weiter die Trikots der letzten Saison überziehen oder auf eine andere Lösung hoffen.