Natur in Perfektion

Von Katharina Braithwaite (publiziert am Wed, 19 Feb 2020 09:00:03 +0000)

Keine Blume, ob im Garten oder als Schnittblume in der Vase ist so bekannt und dabei vielfältig in Form und Farbe wie die Tulpe.

Einfachheit und doch Raffinesse prägen diese Gattung, die von Peter Arnold in «Tulpen» meisterhaft komponiert zum einzigen Bildgegenstand wird.

Von vertrauten über exotische Sorten dieser Liliengewächse begegnet man in dem Buch einer Pflanze, deren Zwiebeln im Holland des 17. Jahrhunderts als Zahlungsmittel dienten. Eine wahre Tulpen-Manie im Land brach aus, die bis heute anhält und die Nachbarländer mitansteckte.