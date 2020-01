Modische Spielereien

Von Katharina Braithwaite (publiziert am Fri, 24 Jan 2020 10:45:53 +0000)

Was ist in Mode und was erzählt Mode über uns? Mit was schmücken wir uns? Wie nutzen wir Mode?

Die Ausstellung Adorned – The Fashionable Show präsentiert verschiedene Fotografieprojekte mit starkem Bezug zu Mode, welche von einer neuen Generation von bildenden Künstlern geschaffen wurden. Sie alle arbeiten mit Mode, aber die meisten von ihnen sind keine eindeutigen Modefotografen. Für sie sind Mode und Stil in erster Linie Werkzeuge, um Identitäten zu konstruieren oder zu hinterfragen, um Menschen zu befähigen und mit Kulturen, Geschlecht, Rasse und Alter zu spielen.