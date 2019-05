Mit der Natur verbunden

Von Nathalie Blaser (publiziert am Thu, 30 May 2019 06:03:15 +0000)

Der holländische Fotograf Paul Cupido ist sehr naturverbunden aufgewachsen und das spiegelt sich bis heute in seiner Arbeit wieder. Die Bewohner der kleinen holländischen Insel namens Terschelling lebten weitgehend von dem, was die Natur zu bieten hatte: von einheimischen Lebensmitteln und Dingen, die an Land gespült wurden. Cupido ist davon überzeugt, dass die Existenz des Menschen eng mit der Natur verwoben ist.