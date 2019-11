Vom Dammriss meiner Schwiegermutter

Tatsächlich zählte mein Telefongespräch mit der frischgebackenen Grossmutter und der Benachrichtigung, dass Tochter und Enkelin wohlauf sind, zu den bewegendsten Momenten innerhalb der Geburt meiner Tochter. Weil ich als empathischer Mensch ahnte, was in ihr in den vergangenen Stunden vorgegangen war. Danach weinten wir gemeinsam am Telefon. Ich wortlos und leise schluchzend. Meine Schwiegermutter während sie etwas erzählte.

Bei der Geburt unseres zweiten Kindes war die Magie bereits nicht mehr ganz so gross wie bei der Première. Erstaunlich, wie rasch sich das abnützt. Trotzdem hielt ich auch dieses Mal die Familie per Whatsapp im Minutentakt auf dem Laufenden. Quasi in einem Geburten-Liveticker meldete ich die Fortschritte: «Muttermund ist jetzt 8 Zentimeter offen!!!» «Jetzt sind es schon 9!» und so weiter. Schwiegermama beantwortete jedes Update mit einem weinenden Emoji. Und ich glaubte ihr. Durch ihre Emotionalität ist sie sehr nahe am Wasser gebaut.

Live aus dem Muttermund

Unser Junge kam gesund auf die Welt. Beim Besuch im Spital war die Schwiegermutter verständlicherweise sehr aufgeregt – ja, gar etwas aufgekratzt. Ich hätte nichts dagegen gehabt, diese intimen Stunden in einem etwas stilleren Rahmen zu geniessen. Dazu muss ich sagen, dass ich eher zu den schweigsamen Menschen gehöre. Stille berührt mich nicht peinlich. Wahrscheinlich im Gegensatz zu meiner Schwiegermutter: In ihren Ausführungen hüpfte sie von ihrem Lieblingskinderlied zum Geburtsort ihres Onkels. Dabei liessen sich von mir weder Namen noch Orte ihrer Schilderungen in irgendeinen

sinnvollen Zusammenhang bringen.

Von Dammrissen und sonstigen Nebenrisiken

In solchen Momenten fehlt meiner Schwiegermutter das Gespür, ob ihre Predigt das Gegenüber interessiert oder nicht. So kurz nach der nerventreibenden Geburt war ich aber definitiv zu schwach um mich zu wehren. Auf ihren Mann als nützliches Korrektiv hoffte ich vergeblich. Gestählt aus 40 Jahren Zusammenleben beamt er sich in Momenten der starken Aufregung der Liebe seines Lebens offensichtlich ganz einfach an einen völlig anderen Ort. Möglicherweise ein idyllisches Plätzchen im Wald, wo nur das Zwitschern von ein paar exotischen Vögeln die angenehme Waldesruh stört – mein Schwiegervater ist Ornithologe.

Zugegeben: Wahrscheinlich war es ich selbst, der ihr den todsicheren Steilpass gab: Ich schilderte nämlich den gut gemeinten Tip eines erfahrenen Vaterkollegen zur Geburtsvorbereitung: Auf keinen Fall sollte ich während der entscheidenden Phase

«dort unten» reinschauen. Zu verstörend könnten die Bilder sein, die sich in diesen zum Zerreissen gespannten Sekunden in die Erinnerung einbrennen.

Nun kennt meine Schwiegermutter auch beim Thema Sexualität wenig Berührungsängste. Zu den blutigen Nebenrisiken von Spontangeburten hatte sie ihre eigene Meinung: «Gell, ich hatte damals ja einen Dammriss. Der ist aber wieder zusammengewachsen. Und später hat mir mein Arzt da unten alles wieder tip-top gerichtet und schön gemacht. Wir wollten ja auch noch ein bisschen Spass haben!» Um auf Nummer sicher zu gehen, fügte sie noch etwas an: «Gell, Du weisst schon, was ich meine?» Dabei knuff sie mir verschwörerisch den Ellbogen in die Seite.

Der Autor wurde kürzlich zum zweiten Mal Vater und schreibt diesen Beitrag aus Rücksicht auf die Gefühle seiner Schwiegermutter anonym.

Der Beitrag Vom Dammriss meiner Schwiegermutter erschien zuerst auf Mamablog.