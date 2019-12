«Viele Mütter gehen viel zu früh zurück zur Arbeit»

Sind Frauen, die nicht stillen, folglich eher von postnataler Depression betroffen?

Prolaktin ist sehr wichtig für den Hormonausgleich, aber noch wichtiger ist Oxytocin und das wird zum Glück auch durch Hautkontakt gebildet. Deswegen ist es so wichtig, dass die Mutter besonders in den ersten sechs Wochen möglichst viel Zeit Körper an Körper mit dem Baby verbringt. Ich habe mich sehr viel mit Kulturen auf der ganzen Welt beschäftigt und damit, wie sie die Zeit nach der Geburt handhaben. Was alle antiken Kulturen und Traditionen gemeinsam haben, ist, dass die Erholung der Mutter priorisiert wird, ihr alles abgenommen wird. Ihre einzige Aufgabe ist es, sich zu erholen und das Baby zu stillen. In der traditionellen indischen Kultur etwa wird eine Mutter 40 Tage lang warm gehalten und darf nur ein ganz bestimmtes Gericht essen. In manchen uramerikanischen Kulturen darf die Mutter die Sonne für 21 Tage nicht sehen, damit sie sich vollständig erholt.

Sie kritisieren, dass westliche Frauen, zu schnell zur Normalität übergehen?

Absolut. Der Stereotyp der Supermom hält sich hartnäckig: eine Frau, die so aussieht und sich so verhält, als hätte sie nie ein Kind bekommen. Und der Druck hält an: die Idee, dass eine Mutter die Hauptverantwortliche für ein Kind von null bis 18 sein muss, ist ein ziemlich neues Phänomen. In vielen traditionellen Kulturen ist die Mutter lediglich im ersten Jahr die primäre Bezugsperson. Dann aber ändert sich das. Zwischen dem zweiten und fünften Lebensjahr des Kindes ist die primäre Bezugsperson typischerweise eine Grossmutter oder eine Tante und ab sechs ist es das ganze Dorf.

Wir wollen nicht nur möglichst schnell unseren Körper, sondern auch unseren Job zurück.

Ich glaube, dass sehr viele Frauen stark unter Druck geraten und viel zu früh zurück ins Arbeitsleben gehen, noch bevor ihr Hormonhaushalt wieder einigermassen im Lot ist. Das halte ich für fahrlässig und gefährlich für ihre Gesundheit. Das Wochenbett wird nicht ernst genug genommen, was verheerende Folgen haben kann, von Hautproblemen, chronischen Verdauungsstörungen bis hin zu psychischen Problemen. Erholt man sich nie vollständig in der ersten Zeit nach der Geburt, kann das bis zehn Jahre danach gesundheitliche Folgen haben.

Wie lange sollte das Wochenbett Ihrer Meinung nach dauern?

Mindestens sechs Wochen. Und ich meine damit wirklich, dass die Frau mehrheitlich Zeit im Bett verbringen und ihr möglichst viel abgenommen werden sollte. Wir bereiten uns akribisch auf die Geburt vor, kaum jemand aber hat einen guten Plan für danach. Ein Paar muss sich allen Support holen, den es aufbieten kann. Man sollte in dieser Zeit auch keine Besucher haben, sondern die Besucher als Personal betrachten, ihnen Aufgaben geben und sie nicht etwa noch bekochen. Keine falsche Scham – vergessen Sie nicht, dass Ihre Lieben sehr froh sind, wenn sie helfen können.