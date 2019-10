Papas Notenverweigerung

Von Nils Pickert (publiziert am Wed, 16 Oct 2019 03:00:07 +0000)

Bevor Sie am Ende dieses Textes mit leichtem Unbehagen überlegen, ob Sie mir wirklich

unterstellen sollten, was Sie denken, gebe ich es lieber gleich unumwunden zu: Ja, das hat

alles auch mit Faulheit zu tun. Mit einem gerüttelten Mass an Desinteresse, Überforderung,

anderen Lebensschwerpunkten und wie gesagt Faulheit. Es geht um nichts weniger als die

Schulnoten meiner Kinder – ein Thema bei dem viele Eltern, die ich kenne, sehr viel mehr

Einsatz zeigen als ich. Das meine ich, in aller Ernsthaftigkeit, nicht abwertend.

Mir werden zwar auch immer wieder Gerüchte und Geschichten über Eltern zugetragen, die

ihre Kinder zu schulischen Erfolgen drillen, aber in meinem näheren Freundes- und

Bekanntenkreis habe ich davon noch nichts gemerkt. Stattdessen stelle ich immer wieder fest,

dass andere Väter und Mütter den Bildungsweg ihrer Kinder mit grösserem Interesse und

Anspruch verfolgen als ich das tue. Sie bringen sich mehr in den Schulen ein, sie stehen in

engerem Kontakt zu den Lehrerinnen und Lehrern, sie bewerten und kommentieren die Noten

der Kinder und sie arbeiten dort nach, wo die Leistungen ihnen nicht ausreichend

beziehungsweise verbesserungswürdig erscheinen. Ich will und kann mich aus den genannten

Gründen nicht einbringen. Auf Elternabenden erfährt man zu wenig Neues und ausserdem

müsste ich dafür eine Babysitterin für die Kleinen organisieren, um mir Sachen erzählen zu

lassen, die ich auch schriftlich bekomme. Mit den Lehrkräften habe ich im Gegensatz zu den

Erzieherinnen meiner jüngeren Kinder kaum Kontakt. Das Wissen, dass ich informiert werde,

falls etwas im Argen ist, reicht mir. Darüber hinaus betrachten meine Grossen ihren

schulischen Alltag auch als ihre Privatsphäre. Manchmal erzählen sie mir ausführlich davon

und lassen mich teilhaben, manchmal ist kommt auf die Frage «Wie war es in der Schule?»

das den meisten Eltern nur allzu vertraute kurze «Gut.»

Aber selbst wenn die Situation nicht so wäre, wenn ich reichlich Zeit und weniger Kinder

hätte und mich das alles auch deutlich mehr interessierte, würde ich zu keiner wesentlich

anderen Bewertung von Schulnoten kommen. Und mit der scheine ich ziemlich alleine

dazustehen. Denn ich sage meinen Kindern ziemlich offensiv, dass sie mir keine guten

Schulnoten schulden. Keine Fächerkombinationen, Hobbys oder Abschlüsse. Kein

Studienfach, keinen Beruf und keine Karriere. Es ist immerhin ihr Leben und nicht meins. Ich

bin nicht die Instanz vor der sie Leistungen zu erbringen haben. Und ich möchte das auch

nicht sein. Ich belohne meine Kinder nicht für gute Noten und ich bestrafe sie schon gar nicht

für schlechte. Wenn ein Halbjahr rum ist, gehen wir gemeinsam etwas Nettes essen, weil es

geschafft ist. Es gibt keine langen Ansprachen darüber, wofür sie lernen oder wozu gute

Noten wichtig sind. All das wissen sie längst und würde dementsprechend weniger dazu

dienen, sie auf das richtige Gleis zu setzen, als vielmehr mich darin zu beruhigen, wenigstens

das Erforderliche gesagt zu haben. Was es gelegentlich gibt sind Hinweise auf den

Zusammenhang zwischen ihren schulischen Leistungen und ihren

Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Wenn die Schule läuft, dürfen sie sich auch schon mal unter

der Woche was bei Netflix reinziehen. Nicht, weil ich sie für etwas belohnen will, sondern

weil ich mich um das Thema Schule nicht mit einem Mehraufwand zu kümmern brauche und

mich nicht bei jeder Bitte von ihnen fragen muss, ob sie die Zeit nicht zum Lernen nutzen

sollten. Wenn alles im grünen Bereich ist, muss nicht gegeneinander abgewogen werden. Ich

lerne übrigens auch nicht mit meinen Kindern. Zum einen finde ich, dass dafür die Schule da

ist (Naiv, ich weiss). Ich bin nicht die unbezahlte zweite Schulfront, die mit dem

Unterrichtsstoff weitermacht. Und zum anderen hat das in der Vergangenheit immer in Streit

gemündet. Also organisiere ich Nachhilfe, wenn nötig. Allerdings nicht zu

Animationszwecken. Wenn meine Kinder etwas nicht verstanden haben und Unterstützung

brauchen, dann gerne. Wenn sie allerdings entschieden haben, in Biologie nur das Nötigste zu

machen und damit nicht hinkommen, dann nicht. Für die Vermittlung der Erkenntnis, dass sie

womöglich hier und da mehr tun sollten, braucht es kein Fachpersonal. Bislang hat es gut