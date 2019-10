Au revoir, Franzlektionen?!?

Englisch dagegen, das wir notabene nur im letzten Schuljahr hatten, öffnete mir die sprachlichen Tore dieser Welt. Alles war plötzlich so easy: Keine Zungenbrecher und keine Buchstaben, die man nicht aussprechen durfte. Nach nur einem Jahr Englisch konnte ich im Spanienurlaub bereits mit minimalen Sprachkenntnissen einen einfachen Flirt bewältigen. Die französische Frauenwelt blieb mir dagegen verschlossen.

30 Jahre später bin ich nun selber Franzlehrer und stelle fest: Die latente Frankophobie hat sich wacker gehalten. Sie ist inzwischen auch bei den Eltern – 30 Jahre «On y va» haben Spuren hinterlassen – angekommen. Ich behaupte sogar: Die Abneigung gegenüber der zweiten Landessprache hat zugenommen.

Der Lehrplan 21 – mit mehr Naturwissenschaften und Informatik auf dem Stundenplan – bedrängt das Französisch massiv: Auf der Zürcher Oberstufe gibt es nur noch drei statt vier Wochenlektionen Französisch. Gewiss, diese Lektionen sind

nicht gestrichen worden, aber man hat sie auf die Primarstufe verlegt. Bei allem Respekt: Aber die französischen Vorkenntnisse meiner Sekundarschüler waren schon vorher eher bescheiden. Die Primarschüler hatten bereits vor dem Lehrplan 21 zwei Jahre lang zwei Wochenlektionen Franzunterricht. Verstehen Sie mich richtig: Schuld an dieser Misere sind nicht die Primarlehrpersonen. Ich frage aber: Ist frühes Fremdsprachenlernen wirklich sinnvoll? Nein, denn man hat nur falsche Erwartungen geweckt. Tatsächlich sollen die Primarschüler nämlich nicht unbedingt die Sprache erlernen, sondern ein Gefühl dafür entwickeln. Damit hat man aber vielleicht mehr Ressentiments gegenüber diesem Fach geschürt. Und mit Verlaub: Mit Emotionen lernen die Wenigstens eine Fremdsprache – sieht man von den Verliebten dieser Welt ab.

Sehr bedenklich ist zudem, dass die jetzigen 1. Sek Schüler wegen der nicht zeitgleichen Umstellung des Lehrplans 21 rund 200 Lektionen weniger Französisch haben. Zum Vergleich: Das ist mehr als ein ganzes Jahr Franzunterricht. So lange jedoch Französisch an den Mittelschulen noch geprüft wird, hat es einen gewissen Stellenwert. Doch auch an dieser bildungspolitischen Front bröckelt es: Ab 2021 wird Französisch an der Gymiprüfung nicht mehr geprüft. Dann zählen zwar wieder die Vornoten der Sekundarschule, aber Französisch versinkt mit einem Anteil von acht Prozent in der Bedeutungslosigkeit. Übrigens: Die Verhaltenskreuze, also Pünktlichkeit und Konzentration, haben nebst anderen Fächern die gleiche Wertung in der Vornote.

Klangheimlich verschwindet da ein Fach in den pädagogischen Niederungen des Schulalltages – und keinen kümmert’s. Als engagierter Franzlehrer bin ich aber besorgt und fordere deshalb: Ich will meine Franzlektionen zurück. Bis die lethargische Bildungsbürokratie aber reagiert, bleibt mir wohl aber nur eines: Tagtäglich meine Schüler zu dieser wunderschönen Sprache zu motivieren.

Der Beitrag Gebt mir meine Franzlektionen zurück! erschien zuerst auf Mamablog.